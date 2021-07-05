Тройной фейл: Крупный ритейлер сделал рекламу с ЛГБТ-парой. А потом удалил ее и извинился

«Очевидно, что этот проект вы согласовали на всех уровнях. И сейчас формулировка про непрофессионализм отдельных сотрудников выглядит жалко». «Вкусвилл» попал под гнев и консерваторов, и либералов.

Ритейлер «Вкусвилл», который опубликовал рекламу продуктов с женской однополой семьей, а затем столкнулся с валом гомофобных комментариев, удалил пост и извинился. На странице, где опубликованы личные истории клиентов, вместо четырех девушек появилось фото традиционной семьи и опубликованы извинения компании.

На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников, — говорится в заявлении.

У «Вкусвилла» нет цели публиковать статьи, «которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов», добавили в компании. Обращение подписали основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко и ряд топ-менеджеров компании.

Если после публикации рекламы с однополой семьей возмутились клиенты ритейлера, приверженные традиционным ценностям, то после удаления статьи от «Вкусвилла» открестились и те, кому понравился изначальный пост.

Очень жаль, что вы переобулись. Неужели сразу не было понятно, что так будет? Очевидно, что этот проект вы согласовали на всех уровнях. И сейчас формулировка про непрофессионализм отдельных сотрудников выглядит жалко. Разочарована, что вам не хватило смелости идти до конца, — говорится в одном из комментариев в инстаграм-аккаунте ритейлера.

«Самый адский аспект истории со Вкусвиллом: на свете теперь живёт семья, которую с помощью СМИ и соцсетей сначала фактически задоксили, а потом добавили, что она настолько страшна и неприемлема, что за одно её изображение нужно ИЗВИНЯТЬСЯ. Непредставимо», — написал в Twitter режиссер и сценарист Михаил Идов.

О семье рассказала одна из ее членов, девушка по имени Мила: «У нас большая и очень дружная семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра, А Ксюша — её невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаём абсолютно всё, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов». После публикации поста Мила показала скриншоты с угрозами «резать ее семью» и оскорблениями, рассказала девушка «МБХ Медиа», подчеркнув, что «сообщений со словами поддержки она получила не меньше».