Суд разрешил заместителю главы МУГИСО выходить на работу

Кировский районный суд разрешил чиновнице посещать Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, а также снял с нее ряд других ограничений.

С первого заместителя главы министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елены Николаевой сняли запрет на посещение ведомства. Заместителю МУГИСО вменяется три эпизода по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и один эпизод по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ранее Николаевой установили ряд ограничений: запрет на посещение министерства и общение с другими обвиняемыми по уголовному делу.

Я бы воспринимала решение суда как справедливое. То обвинение, которое предъявлено Елене Николаевой, не совсем корректно. Ей вменяется то, что она подписала документы, которые она обязана была подписать. Это ее прямые должностные обязанности. Она не распоряжалась каким-либо имуществом», — рассказал адвокат Николаевой для Znak.com

Напомним, что в середине июня Следственный комитет возобновил «дело МУГИСО» спустя два года. Обыски прошли у бывшего главы ведомства Алексея Пьянкова, задержали ряд чиновников, в числе которых оказалась Елена Николаева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал «дело МУГИСО», которое разворачивается в регионе. Об этом его спросили во время брифинга регионального оперштаба, сообщает Justmedia.ru

Я не буду гадать, с чем это связано или не связано. Я одно лишь могу сказать, что я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше относился. И уверен, что по истечении шести лет наконец-то наши правоохранительные органы, я надеюсь, разберутся, и поставят в этом вопросе точку, — заявил Евгений Куйвашев.

Ранее DK.RU сообщал, что в деле экс-главы МУГИСО стало на 10 эпизодов больше. 10 июня Пьянкову и еще десяти подозреваемым предъявили значительно расширившееся обвинение. Если ранее экс-министру предъявляли пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере, то теперь к списку прибавились десять преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущества в особо крупном размере.