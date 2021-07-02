Насколько вы усложняете себе жизнь? Пять пунктов, по которым можно проверить себя

Исследователи Hogan Assessment System систематизировали главные саморазрушительные тенденции. Получился небольшой список из шести пунктов, изучив который можно повысить качество своей жизни.

Вы плохо контролируете эмоции

Многие люди слишком серьезно относятся к неудачам, Отсюда — срывы на сладкое, мучное, алкоголь и фастфуд.

Вот несколько вопросов, которые помогут проверить, хорошо ли вы контролируете эмоции (если отвечаете утвердительно, вам сложно регулировать эмоции):

Вы расстраиваетесь из-за мелочей.

Вам легко расплакаться.

Вы быстро переходите от спокойствия к злости.

Другие люди своими действиями легко могут вызвать у вас раздражение.

Что делать: Прежде всего — справляться с негативными эмоциями здоровыми способами. Очень важно, пишет reminder, завершать цикл стресса. В помощь — физические упражнения и объятия (да, они реально помогают справиться со стрессом)

Вас постоянно разъедает «внутренний критик»

Интернализация — это когда мы направляем проблемы и связанные с ними негативные эмоции внутрь самих себя. Часто выражается в печали и неуверенности в себе. Или вас может беспокоить несмолкаемый «внутренний критик».

Примеры вопросов для самопроверки (если отвечаете утвердительно, вы обращаете проблемы внутрь себя):

Вы чувствуете себя никчемным или неполноценным.

Вы часто сравниваете себя с другими.

Вам кажется, что другие люди лучше вас (например — умнее, красивее, богаче).

Вы часто себя критикуете.

Что делать: Применить метод из терапии принятия и ответственности. Наблюдайте, что говорит внутренний критик, — и мысленно отделяйте его от себя. Скажите себе: «Мой внутренний критик считает меня неудачником» вместо «Я неудачник». Можете даже дать негативному голосу имя: судья, саботажник, Доктор Зло. Еще вариант — в конце этого материала.

Вы склонны к риску

Экстернализация — это склонность обращать проблемы вовне. Выражается это, как правило, в рискованном поведении (очевидный признак в 2021 году — отказ от ношения маски).

Примеры вопросов для самопроверки :

Вы обманываете других.

Вы изменяете своему партнеру.

Вы часто рискуете — причем по-крупному.

Вы нарушаете правила (паркуетесь в неположенном месте, превышаете скорость и так далее).

Что делать: Брать паузу на раздумье, прежде чем делать что-то рискованное. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман пишет, что это помогает включить рациональное мышление и снизить вероятность когнитивных ошибок.

Вы скрупулезны

Скрупулезность — полезное качество, если только оно не выражено чрезмерно. Беспокойство о том, правильно ли вы одеты, превращается в опоздание на встречу, трата времени на незначительные детали приводит к срывам дедлайнов, дополнительное усложнение задач — к отказу от них.

Примеры вопросов для самопроверки:

Вам сложно действовать спонтанно.

Вы боитесь рисковать.

Вы прилагаете слишком много усилий, чтобы преуспеть.

Вам нужно делать все идеально.

Что делать: Cоздать себе пространство для ошибок, облегчить задачи, которые вы перед собой ставите, послушайте, как другие шутят над своими неудачами.

Вы слишком мечтательны

Мечтать вредно, если это держит вас в стороне от реальности: мечты помогают убежать от неприглядных сторон повседневной жизни, но менять саму жизнь к лучшему уже не хочется.

Примеры вопросов для самопроверки:

У вас сверхактивное воображение.

Вы теряетесь в фантазиях.

Что делать: Используйте техники мечтания, которые рекомендуют психологи и нейробиологи. Например, поиграйте в частного детектива. Внимательно осмотрите свою квартиру взглядом сыщика, которому нужно составить словесный портрет незнакомца, исследовав его место жительства. Кто тут живет? В доме чистота или «творческий беспорядок»? Какие книги читает этот человек (и читает ли)? А что у него в холодильнике? Преобладает ли в интерьере какой-то цвет или материал? А что в гардеробе? Мы собираем свою жизнь по кусочкам, не всегда осознавая, что за этим есть какая-то система, но человек, впервые попавший в наш дом, скорее всего, сможет вычленить какие-то закономерности.