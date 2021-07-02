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Насколько вы усложняете себе жизнь? Пять пунктов, по которым можно проверить себя

Насколько вы усложняете себе жизнь? Пять пунктов, по которым можно проверить себя
Иллюстрация: https://pixabay.com

Исследователи Hogan Assessment System систематизировали главные саморазрушительные тенденции. Получился небольшой список из шести пунктов, изучив который можно повысить качество своей жизни.

#ЛАЙФХАКИ

Вы плохо контролируете эмоции

Многие люди слишком серьезно относятся к неудачам, Отсюда — срывы на сладкое, мучное, алкоголь и фастфуд.

Вот несколько вопросов, которые помогут проверить, хорошо ли вы контролируете эмоции (если отвечаете утвердительно, вам сложно регулировать эмоции):

  • Вы расстраиваетесь из-за мелочей.
  • Вам легко расплакаться.
  • Вы быстро переходите от спокойствия к злости.
  • Другие люди своими действиями легко могут вызвать у вас раздражение.

Что делать: Прежде всего — справляться с негативными эмоциями здоровыми способами. Очень важно, пишет reminder, завершать цикл стресса. В помощь — физические упражнения и объятия (да, они реально помогают справиться со стрессом)

Вас постоянно разъедает «внутренний критик»

Интернализация — это когда мы направляем проблемы и связанные с ними негативные эмоции внутрь самих себя. Часто выражается в печали и неуверенности в себе. Или вас может беспокоить несмолкаемый «внутренний критик».

Примеры вопросов для самопроверки (если отвечаете утвердительно, вы обращаете проблемы внутрь себя):

  • Вы чувствуете себя никчемным или неполноценным.
  • Вы часто сравниваете себя с другими.
  • Вам кажется, что другие люди лучше вас (например — умнее, красивее, богаче).
  • Вы часто себя критикуете.

Что делать: Применить метод из терапии принятия и ответственности. Наблюдайте, что говорит внутренний критик, — и мысленно отделяйте его от себя. Скажите себе: «Мой внутренний критик считает меня неудачником» вместо «Я неудачник». Можете даже дать негативному голосу имя: судья, саботажник, Доктор Зло. Еще вариант — в конце этого материала.

Вы склонны к риску

Экстернализация — это склонность обращать проблемы вовне. Выражается это, как правило, в рискованном поведении (очевидный признак в 2021 году — отказ от ношения маски).

Примеры вопросов для самопроверки :

  • Вы обманываете других.
  • Вы изменяете своему партнеру.
  • Вы часто рискуете — причем по-крупному.
  • Вы нарушаете правила (паркуетесь в неположенном месте, превышаете скорость и так далее).

Что делать: Брать паузу на раздумье, прежде чем делать что-то рискованное. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман пишет, что это помогает включить рациональное мышление и снизить вероятность когнитивных ошибок.

Вы скрупулезны

Скрупулезность — полезное качество, если только оно не выражено чрезмерно. Беспокойство о том, правильно ли вы одеты, превращается в опоздание на встречу, трата времени на незначительные детали приводит к срывам дедлайнов, дополнительное усложнение задач — к отказу от них.

Примеры вопросов для самопроверки:

  • Вам сложно действовать спонтанно.
  • Вы боитесь рисковать.
  • Вы прилагаете слишком много усилий, чтобы преуспеть.
  • Вам нужно делать все идеально.

Что делать: Cоздать себе пространство для ошибок, облегчить задачи, которые вы перед собой ставите, послушайте, как другие шутят над своими неудачами.

Вы слишком мечтательны

Мечтать вредно, если это держит вас в стороне от реальности: мечты помогают убежать от неприглядных сторон повседневной жизни, но менять саму жизнь к лучшему уже не хочется.

Примеры вопросов для самопроверки:

  • У вас сверхактивное воображение.
  • Вы теряетесь в фантазиях.

Что делать: Используйте техники мечтания, которые рекомендуют психологи и нейробиологи. Например, поиграйте в частного детектива. Внимательно осмотрите свою квартиру взглядом сыщика, которому нужно составить словесный портрет незнакомца, исследовав его место жительства. Кто тут живет? В доме чистота или «творческий беспорядок»? Какие книги читает этот человек (и читает ли)? А что у него в холодильнике? Преобладает ли в интерьере какой-то цвет или материал? А что в гардеробе? Мы собираем свою жизнь по кусочкам, не всегда осознавая, что за этим есть какая-то система, но человек, впервые попавший в наш дом, скорее всего, сможет вычленить какие-то закономерности.

Автор: Гринина Ирина
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