Набережную на Уктусе, которую строил известный застройщик, закрыли для гуляющих

Оказалось, что 700-метровая набережная — как «подарок жителям», который презентовал застройщик год назад — оказалась недоделанной. В общей сложности на проект потратили 300 млн руб.

В 2020 г. вдоль Ниже-Исетского пруда и ЖК «Сказы Бажова» построили деревянную набережную длиной 700 м с амфитеатром, фонтаном и спортивными площадками. В общей сложности на проект потратили 300 млн руб. Тогда один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга — «Гринвич — недвижимость для жизни» из холдинга «Малышева 73» презентовал проект как «подарок жителям Екатеринбурга», заявив, что строительство завершено и будут вестись только работы по благоустройству.

Фото: Е1

Однако выяснилось, что набережную так и не доделали, а сейчас она вообще закрыта для посетителей. Территорию обнесли забором, а табличка на входе говорит, что набережная является объектом незавершенного строительства и находиться на ней небезопасно. Вход на территорию запрещен даже для жителей ЖК «Сказы Бажова», сообщил Е1.RU.

В пресс-службе мэрии изданию сказали, что у них нет информации о причинах закрытия набережной. В компании «Малышева, 73» попросили отправить письменный запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее DK.RU рассказывал, что мэр Екатеринбурга Александр Орлов планирует обустроить набережную через весь город: «Думаю, в этом или в следующем году начнется строительство набережной. К 2023 г. набережная от Куйбышева до Декабристов, где ледовая арена, будет построена. Остальное — как будут деньги. Вся документация у нас уже готова».

Масштабное обсуждение проекта планируется через год. Об этом глава Екатеринбурга написал на своей странице в Instagram.