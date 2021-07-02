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Набережную на Уктусе, которую строил известный застройщик, закрыли для гуляющих

Набережную на Уктусе, которую строил известный застройщик, закрыли для гуляющих
Иллюстрация: e1.ru

Оказалось, что 700-метровая набережная — как «подарок жителям», который презентовал застройщик год назад — оказалась недоделанной. В общей сложности на проект потратили 300 млн руб.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В 2020 г. вдоль Ниже-Исетского пруда и ЖК «Сказы Бажова» построили деревянную набережную длиной 700 м с амфитеатром, фонтаном и спортивными площадками. В общей сложности на проект потратили 300 млн руб. Тогда один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга — «Гринвич — недвижимость для жизни» из холдинга «Малышева 73» презентовал проект как «подарок жителям Екатеринбурга», заявив, что строительство завершено и будут вестись только работы по благоустройству.

закрытая набережная

Фото: Е1

Однако выяснилось, что набережную так и не доделали, а сейчас она вообще закрыта для посетителей. Территорию обнесли забором, а табличка на входе говорит, что набережная является объектом незавершенного строительства и находиться на ней небезопасно. Вход на территорию запрещен даже для жителей ЖК «Сказы Бажова», сообщил Е1.RU.

В пресс-службе мэрии изданию сказали, что у них нет информации о причинах закрытия набережной. В компании «Малышева, 73» попросили отправить письменный запрос, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее DK.RU рассказывал, что мэр Екатеринбурга Александр Орлов планирует обустроить набережную через весь город: «Думаю, в этом или в следующем году начнется строительство набережной. К 2023 г. набережная от Куйбышева до Декабристов, где ледовая арена, будет построена. Остальное — как будут деньги. Вся документация у нас уже готова».

Масштабное обсуждение проекта планируется через год. Об этом глава Екатеринбурга написал на своей странице в Instagram.

Идея обустройства сквозной набережной Исети понравилась горожанам. […] Пришло много вопросов: когда начнется реализация проекта, какое архитектурное бюро мы привлечем и так далее. Сразу отвечу — это не проект, а только идея проекта. Самое первое приближение. Это важно, и вот почему. Пожалуй, впервые администрация Екатеринбурга решила сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков, — такой пост выложил мэр на своей странице.

Автор: Владимир Грибанов
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