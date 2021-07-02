Эдуард Казарян продал HARD Store, Supersocks и Zemlyawear

Инициатором продажи выступил сам Казарян. Сделка была совершена 15 июня. Владельцем всех трех брендов одежды стала Анна Паначева, президент ГК «ЛайнерТек».

Компания HARD Store работает с 2013 г., специализируется на продаже молодежной одежды: футболки, свитшоты, куртки, пуховики, шапки, кепки, обувь, аксессуары и многое другое. Компания продвигает собственный бренд HARD Clothes. В магазинах представлено более 40 брендов отечественных производителей и 5 европейских. Компания основана молодым екатеринбургским предпринимателем Эдуардом Казаряном. Кроме того, бизнесмен открыл бренд SUPER SOCKS — необычные носки с уникальными дизайнами и основал Zemlyawear — марку одежды с дизайном на тему Урала.

По словам нового собственника группы компаний, предложение поступило от самого Эдуарда Казаряна и стало для нее большой неожиданностью, сделка прошла на полном доверии, «сопровождалась радостью и приятным волнением».

Предложение, которое мне поступило, было совершенно неожиданным. Я была шокирована: Эдуард предложил мне купить весь его бизнес. На протяжении нескольких дней я занималась тем, что не должен делать человек в моей ситуации, — я старалась отговорить продавца от этой затеи. Но он был непреклонен и мне пришлось сдаться. Дата сделки была назначена на 15 июня, и это был новый опыт для нас обоих. На протяжении всего июня мы работали над передачей бизнеса — и теперь я могу назвать себя владелицей целых двух групп компаний, рассказала на своей странице в Facebook Анна Паначева.

Роман Нечаев, директор Ивановского завода нетканых материалов, в комментарии высказал мнение, что для легкой промышленности сейчас не лучшие времена:

По работе я встречаю двоих-троих директоров швейных компаний в день, а иногда и больше. Заметил, что почти все в ауте, в любой момент могут быть банкроты. Только одна дама сегодня сказала, что у нее все хорошо, детской одеждой занимается. У неё швеи даже на складе сидят шьют, но она и почти 30 лет в бизнесе. Но все же основное большинство шатает. Как пошло с пандемии, так и продолжается.

Анна Паначева ответила, что сейчас сложное время для любого бизнеса и тяжело найти сотрудников. «Качество у швейных компаний очень низкое. Поэтому пришлось открывать свое производство. Чтобы не стыдно было за производимый продукт. Может, плохи дела у тех, кто не умеет работать?» — добавила Паначева.

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