На Урале нужно строить больше школ. Как власти и девелоперы хотят сократить сроки?

«Эта тенденция была заложена еще в советское время: мы несколько лет строим, потом 10–15 лет не строим». Строители и власть — о главной проблеме медленного строительства школ.

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей состоялось первое заседание комиссии по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству (ГЧП). Комиссия была создана решением Президиума СОСПП 26 апреля 2021 г. Ее основные задачи — объединение усилий государства и бизнеса для развития благоприятных условий инфраструктуры в интересах бизнеса, содействие в развитии системы образования и подготовки кадров в области ГЧП.

В состав участников заседания вошли представители министерств и ведомств правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, крупнейшие финансовые учреждения региона, девелоперы, заинтересованные члены СОСПП и представители науки (УрФУ). Основным докладчиком о строительстве социальных объектов выступил заместитель генерального директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.

Главной темой обсуждения стало строительство социальных объектов в рамках ГЧП. Сокращение сроков одобрения частных инициатив со стороны властей определили как основное направление работы. «В каждом муниципалитете есть свои «дорожные карты» до 2025 года. Но мы пока закрываем только те точки, где без школ не можем. Эта тенденция была заложена еще в советское время: мы несколько лет строим, потом 10–15 лет не строим и платим», — поделилась Ирина Серкова, заместитель министра образования и молодежной политики для «Ъ».

Механизм реализации объектов социнфраструктуры был рассмотрен на примере 41 школы в Екатеринбурге, который был разработан «Атомстройкомплексом» совместно с Корпорацией развития среднего Урала (КРСУ). Предложенный алгоритм, возможно, будет тиражироваться на другие школы, а также иные объекты социальной инфарструктуры, в том числе стратегически важные для города с точки зрения инвестиционной привлекательности — набережные, парки, спортивные объекты, общественные пространства и т.д. Однако предложение по школе 41 уже больше года проходит этап согласования условий.

Наша общая задача — обеспечить сокращение сроков принятия решения по частным инициативам и разработать алгоритм работы с частными инициативами. Сегодня механизмы ГЧП могут решить острые социальные вопросы, обеспечить комплексное развитие территорий, однако необходимо создать понятную и эффективную «дорожную карту» по работе с ним, — рассказал Александр Копылов.

Добавим, что алгоритм финансирования с применением механизмов ГЧП подразумевает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза длится три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Еще семь лет длится эксплуатационная фаза, во время которой происходит постепенное возмещение инвестированных средств из бюджета области.

Совместно с руководством СОСПП мы планировали создать эффективную «живую» площадку для конкретного решения различных вопросов в теме развития инфраструктуры и ГЧП. И, судя по уровню профессионализма, составу членов комиссии и содержанию сегодняшней дискуссии, нам это удалось, — отметила председатель комиссии, вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская, подводя итоги заседания.

Ранее DK.RU рассказывал о заседании СОСПП 22 июня, посвященном цифровизации и автоматизации в бизнесе. Промышленники и представители IT обсудили, как цифровые сервисы могут изменить экономику предприятий и что должна делать власть, чтобы эти процессы шли быстрее.

О том, какие первоочередные цели и задачи стоят перед регионом и для каких отраслей экономики цифровизация является приоритетной, рассказал Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области. По мнению чиновника, внедрение и повышение качества цифровых услуг — это главная задача сегодня. «Мы сами понимаем, что без качественных цифровых технологий оказывать качественную услугу невозможно», — добавил он. Говоря о сферах применения «цифры», г-н Чемезов отметил, что повышенного внимания требуют образование, городской транспорт, социальные услуги и государственное управление.