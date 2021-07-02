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«Соглашение века». 130 стран договорились о едином налоге для крупных корпораций

«Соглашение века». 130 стран договорились о едином налоге для крупных корпораций
Иллюстрация: Flickr.com

«Возможно, в области справедливого налогообложения в мире это самый большой прорыв за последние десять-двадцать лет». Технологических гигантов принуждают платить равные налоги во всех странах.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

130 стран (включая Россию), на долю которых приходится 90% мировой экономики, договорились о глобальном минимальном налоге крупных корпораций — его ставка составит не менее 15%. Как объявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), цель соглашения — сделать так, чтобы корпорации платили справедливую долю налогов там, где они работают и получают прибыль. Это должно положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами.

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Соглашение состоит из двух частей: первая подразумевает более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших корпораций, включая технологических гигантов. Вторая часть направлена на ограничение конкуренции в отношении корпоративного подоходного налога путем введения его глобальной минимальной ставки. Принятие соглашения — колоссальный прогресс в области международного налогообложения компаний, время гонки между странами за самый низкий налог для бизнеса прошло, считает министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Возможно, в области справедливого налогообложения в мире это самый большой прорыв за последние десять-двадцать лет, — отметил он.

Однако соглашение не подписали некоторые страны, в том числе Ирландия и Венгрия. В Ирландии минимальная налоговая ставка составляет 12,5%, поэтому там расположены европейские филиалы американских технологических гигантов: Facebook, Google и Apple. Ставки в Венгрии и Болгарии еще ниже.

По оценке ОЭСР, из-за недополучения налогов государства теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 г.

 
Автор: Андрей Пермяков
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