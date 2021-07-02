В Екатеринбурге забрали единственное жилье у должника. Это первый случай в России

До этого в юридической практике не случалось, чтобы единственное жилье банкрота было продано в пользу более скромной квартиры. По мнению экспертов, подобное распространится по всей стране.

В 2018 г. Арбитражный суд признал жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина банкротом, не имеющим возможность выплатить долг в размере 21,4 млн руб. Из подлежащего изъятию имущества Поторочин попросил исключить единственное жилье — двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 147 кв. м, сообщает «Ъ».

В 2019 г. кредиторы предложили суду заменить квартиру должника на более скромную — «однушку» площадью 31,7 кв. м. Аргументом послужил тот факт, что мужчина проживает в огромной квартире один. Суд посчитал предложение справедливым, отметив, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Должник продолжал бороться за жилье и в 2020 г. снова попросил исключить жилье из конкурсной массы. Поторочин акцентировал внимание на том, что решение арбитража противоречит постановлению Конституционного суда, по которому возможность замещения квартиры исключается до внесения изменений в нынешнее законодательство. Также он уточнил, что действия кредиторов лишают его частной собственности и сослался на решение Верховного суда по делу Дмитрия Стружкина, по которому кредиторы не имеют права навязывать должнику замещение жилья.

На решение суда эти аргументы не повлияли и производство по ходатайству Поторочина прекратилось. Апелляционный и кассационный суды согласились. В итоге в июне 2021 г. роскошную квартиру продали на торгах за 8,25 млн руб. Покупателем стало ООО «Правознай».

Ранее DK.RU писал, что Конституционный суд разрешил выселять банкротов из единственного «роскошного» жилья. Суд уточнил, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника должен распространяться на жилплощадь, параметры которой являются «разумно достаточными» и позволяют избежать нарушений конституционного права на жилище.