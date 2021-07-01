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Свердловские рестораторы просят власть обеспечить их сотрудников вакциной от COVID

Свердловские рестораторы просят власть обеспечить их сотрудников вакциной от COVID
Иллюстрация: еkb.zoon.ru

Свердловское министерство инвестиций и развития провело совещание с представителями сферы услуг о возможном введении новых ограничений на работу в связи с ухудшающейся эпидобстановкой.

#КОРОНАКРИЗИС#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Предприниматели рассказали, что пока вакцинацию прошла меньшая часть их сотрудников. Одна из причин этого — нехватка препарата.

В первую очередь необходимо решить вопрос с нужным количеством вакцины, чтобы мы смогли поставить прививку людям. В среднем у нас от 15% до 40% сотрудников заведений общепита привиты первым компонентом. Но в некоторых заведениях, например, большое количество иностранных сотрудников, а им пока бесплатная вакцинация в России недоступна, — приводит слова вице-президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олега Пономарева портал 66.RU.

Представитель Ассоциации также рассказал, что среди сотрудников немало тех, кто категорически отказывается ставить прививку — по подсчетам ресторатора, это около трети всего персонала общепита. Сегодня нет никаких регулирующих документов, которые предписывали бы, как поступать в этом случае.

Речи об увольнении таких сотрудников не идет. Но, возможно, необходимы регулярные ПЦР-тесты, отслеживание состояния здоровья. Для этого хотелось бы иметь соответствующий нормативно-правовой акт или постановление за подписью главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, — высказал свое мнение Олег Пономарев.

Также на встрече шла речь о введении QR-кодов для вакцинированных, дающих право на посещение ресторанов и кафе — такая система действует в Москве с 28 июня. Свердловские рестораторы убеждены, что эта мера убьет бизнес, который еще не успел восстановиться с прошлого года.

Пока окончательных решений о том, как будет строиться работа заведений сферы услуг, власти не приняли. Они намерены провести еще одну подобную встречу после международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

Как сообщал DK.RU, в Свердловской области заболеваемость COVID-19 растет последние несколько недель. Власти отменили ряд массовых мероприятий и заявили о готовности ввести обязательную ванцинацию.

Автор: Инна Вейн
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