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Газа нет, но вы держитесь. После эфира с Путиным свердловскую пенсионерку завалили дровами

Светлана Култыгина с волонтерами
Светлана Култыгина с волонтерами. Иллюстрация: инстаграм-аккаунт Александра Устинова

Светлана Култыгина, которая вчера в прямом эфире пожаловалась президенту России на отсутствие газификации и высокую стоимость дров, сегодня получила от властей целый грузовик бесплатных поленьев.

#ПУТИН#ВЛАСТИ#НОВОСТИ

О доставке дров отчитался на своей странице в Instagram мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

Как и обещал, приобрел дрова, их разгрузили у Светланы Вильевны! Спасибо ребятам-волонтерам! — написал глава северного города.

Чтобы разгрузить дрова и сложить их во дворе дома Светланы Култыгиной, понадобилось семь человек.

Дрова пенсионерке привезли после того, как ее видеовопрос прозвучал во время прямого эфира президента Владимира Путина, поясняет агентство ЕАН. В своем обращении женщина рассказала, что власти отказываются проводить газовую трубу к ее участку, при этом газ есть на участках по соседству, где расположены дачи местной власти.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, не дожидаясь конца прямой трансляции, дал распоряжение краснотурьинскому мэру разобраться с вопросом.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева съездили по адресу, встретились с семьей и рассказали о наших планах по газификации данного района и ее дома. В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году — строительство, далее — разводящие сети по муниципальной программе. Для сведения: у меня ни дачи, ни дома в собственности нет, — отчитался Александр Устинов.

По словам градоначальника, газа поблизости от поселка Медный Рудник, где живет Светлана Култыгина, нет. Однако проект газопровода составлен, в следующем году начнутся строительные работы, в 2023 г. поселок будет газифицирован.

Тем временем прокуратура и СКР по Свердловской области инициировали проверки с целью выяснить, почему поселок до сих пор не газифицирован, сообщал Dk.RU. Вопрос снабжения газом небольших населенных пунктов особенно остро выглядит в свете сделанного ранее заявления президента РФ. 21 апреля в Послании к Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание проблемам газификации в регионах:

Многие живут в населенных пунктах, подключенных к газу, но у них в домах газа нет. Правительство разработает план по газификации таких домов. Граждане не должны платить за подвод трубы к границе участка. Правительство отработает все детали с «Газпромом» и другими компаниями из этой сферы, чтобы не было никаких сбоев. Мы должны обеспечить население надежным и чистым источником энергии, — заявил тогда глава государства.

Автор: Инна Вейн
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