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Бизнес по-итальянски: на ИННОПРОМе состоится VI встреча «Диалоги инвесторов»

Бизнес по-итальянски: на ИННОПРОМе состоится VI встреча «Диалоги инвесторов»
Иллюстрация: КРСУ

«Диалоги инвесторов» — это регулярная встреча бизнеса, где представители иностранных компаний, органы власти и эксперты делятся мнениями по самым актуальным вопросам ведения бизнеса в РФ и регионе.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Мероприятие запланировано на 7 июля. В этом году его посетят итальянские бизнесмены, которые расскажут о национальном подходе к бизнес-партнерству и о том, почему Свердловская область вызывает интерес для инвестиционной деятельности зарубежных компаний.

Делегацию итальянских предприятий возглавляет Франческо Пенсабене, директор Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии. В обсуждении участвуют порядка 50 представителей зарубежных фирм и компаний с иностранным капиталом.

Среди них:

Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России «GIM UNIMPRESA»;

Альфредо Гоцци, генеральный директор Всеобщей конфедерации итальянской промышленности «Confindustria Russia»;

Никола Кондини, заместитель генерального директора Группы компаний «Пиастрелла».

Встреча пройдет стенде Свердловской области, Павильон 3. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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