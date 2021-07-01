Падение металлургов, рост нефтяников, восстановление США: о чем стоит знать инвестору

«Рассматриваем текущее падение металлургических акций как возможность заново оценить перспективы отрасли и приобрести интересные бумаги по привлекательной цене».

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «зеленой зоне». Индекс S&P 500 завершил неделю на рекордных максимумах, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что более высокая инфляция будет временной на фоне выхода экономики из кризиса. S&P 500 закрылся на отметке 4280 пунктов, поднявшись на 2,7%, Dow Jones вырос на 3,4%, продемонстрировав лучшую неделю с середины марта, а Nasdaq Composite укрепился на 2,4%.

Акции банков выросли на торгах в четверг после того, как ФРС объявила, что крупнейшие кредиторы США, банки, могут легко противостоять серьезной рецессии. Это означает, что многие банки могут вернуться к активному выкупу своих акций и выплате дивидендов.

Экономика США продолжает выходить из кризиса пандемии, и путешествия возвращаются в реальность с удвоенной силой (вместе с акциями авиакомпаний). Так, в мае было зарегистрировано около 50 миллионов пассажиров в аэропортах США, что на 19% больше, чем в апреле. Однако не все авиакомпании способны справиться с выросшим наплывом пассажиров. Так, авиакомпании American Airlines пришлось отменить около 300 рейсов в выходные из-за нехватки рабочих рук.

Акции стоимости получили заряд оптимизма после объявления о том, что демократы и республиканцы достигли предварительного соглашения в отношении инфраструктурного законопроекта Байдена на сумму $1,2 трлн.

Главным экономическом событием на текущей неделе станет выход отчета о занятости в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что в июне экономика создала 675 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства, а уровень безработицы снизился до 5,7%.

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Также на текущей неделе состоится очередная встреча ОПЕК+, и выйдут данные по инфляции в ЕС.

Российский фондовый рынок по итогам прошедшей недели показал умеренный рост из-за просадки акций металлургических компаний на новостях о введении до конца года экспортной пошлины на различные виды металлов и металлопродукции.

В четверг на заседании правительства РФ Минэкономразвития предложило ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии.

Предполагается, что пошлина будет состоять из базовой ставки в 15%, к которой будет добавляться специфическая составляющая. Цель инициативы — компенсировать дополнительные расходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен на продукцию металлургической отрасли. Кроме того, предполагается, что высокие экспортные пошлины снизят выгоду производителей от наращивания экспорта в ущерб внутреннему спросу, что увеличит предложение на внутреннем рынке и окажет понижательное влияние на цены.

С другой стороны, подчеркнем, что данная новость снимает по большей части уже давно довлеющую над сектором неопределенность, связанную со стремлением государства изъять у отрасли так называемые «сверхприбыли». Рассматриваем текущее падение металлургических акций как возможность заново оценить перспективы отрасли и приобрести интересные бумаги по привлекательной цене.

Наибольшее влияние новые пошлины окажут на компании с высокой долей экспорта в выручке. Это, прежде всего, Русал (в том числе из-за высокой долговой нагрузки), а также НЛМК, затем Северсталь. В меньшей степени это должно затронуть Норникель, если металлы платиновой группы, на которые приходится 45% выручки компании, не будут включены в перечень, а также ММК, который в большей степени ориентирован на внутренний рынок.

На прошлой неделе капитализация НЛМК понизилась на 10,7%, MMK – на 5,4%. Пострадали также бумаги Северстали (-3,3%) и Норникеля (-1%), которые сумели отскочить от недельных минимумов.

В противовес тенденции ослабления металлургов бумаги нефтегазового сектора демонстрировали опережающий рост во главе с акциями Роснефти (+4,2%).