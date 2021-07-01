В главном областном профобъединении работодателей сменилось руководство

Михаил Черепанов, с 2010 г. занимавший должность первого вице-президента СОСПП, покинул свой пост. Его место с 1 июля 2021 г. займет Александр Породнов.

Президиум Совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) накануне провел заседание, на котором было утверждено новое руководство профобъединения. Михаил Черепанов, который более 10 лет был первым вице-президентом Союза, назначен на должность советника президента СОСПП. Ему на смену президиум Совета СОССП по итогам голосования назначил Александра Породнова.

Назначение не было неожиданным. В марте DK.RU писал, что Александра Породнова пригласили в СОСПП на место исполнительного вице-президента. До этого он занимал должность генерального директора Агентствa по привлечению инвестиций Свердловской области. 15 апреля 2021 г. президиум Совета СОСПП утвердил Породнова исполнительным вице-президентом, теперь же повысил до должности первого вице-президента.

На наш взгляд, молодые, креативные люди в команде помогают укрепить позиции Союза. В настоящий момент процесс «омоложения» СОСПП идет не только внутри аппарата, но и внутри Союза в целом, — отмечают в СОСПП.

Добавим, издание «Деловой квартал» является стратегическим информационным партнером СОСПП.