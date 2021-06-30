«Технологии повышают эффективность предприятий. Но в первую очередь это делают люди»

В 2018 г. в стране стартовал нацпроект «Производительность труда». Предприятия, включенные в программу, изучают основы бережливого производства для работы над эффективностью и конкурентоспособностью.

На текущий момент к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 70 субъектов РФ и более 2,6 тыс. предприятий. Участники из Свердловской области демонстрируют впечатляющие результаты: в несколько раз увеличивают собственную выработку и снижают время протекания процессов. Подробнее о ходе реализации проекта DK.RU поговорил с Александром Казаковым, генеральным директором Фонда технологического развития промышленности региона.

Нацпроект «Производительность труда» стартовал в 2018 году. С этого времени он претерпел некоторые изменения. Что нового появилось 2021 году?

— Начнем с того, что название нацпроекта немного похудело. С 2021 г. он начал называться просто «Производительность труда» (ранее «Производительность труда и поддержка занятости», прим.ред.). Теперь нацпроект состоит из двух компонентов – адресной поддержки производительности труда на предприятиях и системных мер. Что такое адресная поддержка? Это некий производственный консалтинг, который оплачивается государством. Системные меры в свою очередь — это льготное финансирование, налоговые льготы, обучающие курсы для топ-менеджмента (мини-МВА для руководителей с фокусом на вопросы производительности труда), экспортный акселератор, и другие меры, необходимые для увеличения эффективности работы предприятия.

Еще одно изменение касается финансовых порогов входа в нацпроект: раньше к участию приглашали промышленников с выручкой от 400 млн до 30 млрд. В 2021 г. верхний порог убрали. Кроме того, изменены обязательства производств. До 2021 г. предприятия-участники должны были увеличивать производительность труда на 10%,15% и 30% к базовому году. Теперь прирастать можно по 5% в год.

Также был увеличен порог участия нерезидентов в капитале участников до 50%. Ну а самое главное изменение касается отраслевого состава. Если раньше к участию в проекте приглашали представителей обрабатывающих промышленных производств, транспортного, строительного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ, то в этом году ЖКХ поменяли на торговлю. Почему? Потому что таким образом проект охватывает 43% валовой добавленной стоимости, которая создается в государстве. Из них 15% как раз приходится на промышленность и 13% — на торговлю. Вторая причина — желание государства охватить всю цепочку: от производителя до ритейла, сделать ее работу более эффективной и снизить конечную стоимость товаров для потребителя. И последнее: с 2021 г. предприятиям будет доступна годовая поддержка (в настоящий момент эксперты РЦК проводят на предприятии полгода, прим.ред.). На нее смогут претендовать предприятия на конкурсной основе с выручкой более 2 млрд руб.

Хотелось бы понять динамику подключения промышленных предприятий к нацпроекту. Сколько компаний участвует в нем сегодня, и сколько было год назад?

— Подключение идет, что называется, опережающими темпами. Ежегодно мы перевыполняем целевые показатели примерно на 20%. Так, в 2019 г. в нацпроекте участвовало всего 50 предприятий региона, в 2020 — уже 87, а сейчас 97. В общей сложности на рассмотрении находится 165 заявок, а до 2024 г. по плану надо подключить 297 предприятий. Так что можно констатировать, что интерес к программе «Производительность труда» есть и не шуточный.

Фото: к нацпроекту «Производительность труда» подключились «Талицкие молочные фермы»

Перейдем к результатам предприятий-участников программы. Сколько предприятий региона участвуют в нацпроекте и какие в среднем результаты показывают после оптимизации: на сколько сокращаются потери, увеличивается выработка, снижается время протекания производственного процесса?

— Стержневым элементом программы является адресная поддержка участников. В рамках этой поддержки эксперты РЦК (регионального центра компетенций) создают на предприятии поток-образец. Это своеобразный ориентир, на который смотрит руководство предприятия, чтобы масштабировать принципы бережливого производства на все остальные процессы. Сейчас в области сделано 55 таких потоков. Нет ни одного предприятия, где мы бы не достигли положительных сдвигов. Мы работаем над тремя основными параметрами: время протекания процесса, работа с запасами и рост выработки. В среднем время протекания процесса и снижение запасов колеблется в районе 40%. Но надо понимать, что предприятия все разные. У кого-то результаты исчисляются в разах, у кого-то в процентах. К примеру, научно-производственное предприятие «Уником-Сервис», производящее полимеры для УВЗ, снизило время протекания процесса снизился в 17 раз. Показательна история завода «Теплит». Предприятие работает на немецкой линии. Когда к ним пришли эксперты РЦК, они были уверены, что улучшать у них уже нечего, но за счет различных организационных мероприятий, и это производство удалось разогнать еще на 10%. Самое главное, что результат есть, и предприятия это видят.

Расскажите про команду людей, которые работают на предприятиях, помогают им трансформироваться и разобраться в том, что такое бережливое производство?

— Все это входит в обязанности экспертов РЦК. Сразу похвастаюсь: РЦК Свердловской области входит в пятерку лучших по стране. Удовлетворенность работой наших сотрудников достигает 95%. Работа экспертов РЦК на предприятии делится на несколько направлений: одни задействованы в оптимизации процессов, другие проводят обучение, третьи работают со стратегией и целеполаганием, мотивацией. Отдельно хочется сказать об обучении, потому что работа с людьми — важнейшая составляющая успеха. Обучение сотрудников — это порядка девяти тренингов и так называемая «фабрика процессов», позволяющая сотрудникам предприятий посмотреть на собственное производство под другим углом.

Бывает, люди, задействованные в текущей трансформации производства, негативно реагируют на наше появление и говорят: «Мы стоим у этого станка 20 лет, чему вы нас можете научить?» Так вот фабрика процессов помогает отойти от рабочего места и понять, что несовершенства есть везде.

Эксперты РЦК выстраивают работу таким образом, чтобы люди на всех уровнях понимали, кто за что отвечает, и как их система KPI помогает всему предприятию достигать определенных целей.

Мы с вами уже много сказали о бережливом производстве, но так до сих пор и не перечислили его главные принципы.

— Начнем с определения. Бережливое производство — это комплекс операционных производственных решений, направленных на повышение эффективности труда. Чтобы повысить эффективность производства, необходимо исключить потери, которые, к слову, могут достигать до 80% от всей деятельности на предприятии. Потери — это действия или бездействия, которые не увеличивают ценность продукта, а лишь наращивают его себестоимость. Выделяют семь видов потерь: перепроизводство (производить больше, чем нужно рынку/заказчику), ожидание, брак, лишние запасы, транспортировка, обработка, и т.д. — это основные, с которыми мы чаще всего сталкиваемся на предприятиях. Бережливое производство помогает эти потери устранить. В работе применяются, например, такие инструменты, как картирование процессов (разложение на составляющие), производственный анализ, стандартизированная работа, визуальное управление в рамках декомпозиции целей.

Что является залогом успеха в реализации проекта?

— Самое главное — это, конечно, вовлеченность. Без участия всего коллектива чуда не случится. Мы не волшебники. Не надо думать, что мы пришли, полгода что-то поделали, ушли и производительность производства сама по себе повысилась навсегда. Так не работает. Успеха добиваются те участники, где вся управленческая вертикаль транслирует желание и стремление к изменениям, когда вопросами эффективности занимаются в режиме «нон-стоп». Кстати, в 2020 г. у нас появилось модельное предприятие — Уральский дизель-моторный завод (DK.RU писал об успехах УДМЗ в рамках нацпроекта «Производительность труда». Материал можно почитать по ссылке). Мы с завидной регулярностью привозим на предприятие сомневающихся, показываем, каких результатов можно добиться, если весь коллектив вовлечен в процесс трансформации. УДМЗ — это отличный пример взаимодействия топов и линейного персонала.

Фото: рабочий процесс на УДМЗ

Какие изменения ждут нацпроект «Производительность труда» в 2022 г.?

— В столь стремительно меняющемся мире вообще сложно что-либо прогнозировать. Второй год мы и правительство области, и губернатор просим снижения порога входа. Серьезная заинтересованность в проекте есть у предприятий с выручкой от 200 млн руб. Не исключено, что в нацпроекте появится некая региональная составляющая, позволяющая таким предприятиям участвовать в программе. Возможно, мы подумаем взаимодействии с такими предприятиями на коммерческой основе, не в рамках нацпроекта.

Александр, за несколько дней до интервью мы объявили сбор вопросов о бережливом производстве и нацпроекте «Производительность труда». Несколько вопросов пришло от компании «Кадровые технологии». Один из них касается как раз предприятий, не попадающих под основные требования нацпроекта. Какие меры поддержки может предложить таким компаниям Фонд технологического развития промышленности Свердловской области?

— Наш фонд занимается, в том числе, финансовой поддержкой бизнеса. Мы финансируем инвестиционные проекты промышленников на льготных условиях. Достаточно предоставить экономические расчеты, планы окупаемости проекта и т.д. Подробнее о том, как получить поддержку Фонда, можно узнать на сайте.

И второй вопрос: как в ежедневной работе на предприятии эксперты РЦК взаимодействуют со службой персонала участников проекта? Чем может помочь служба персонала?

— Начать стоит с того, что не на каждом предприятии есть служба персонала, есть кадровики в их классическом понимании, которые не занимаются стратегическим развитием кадров. И зря. Ведь эйчар-служба — один из ключевых двигателей прогресса предприятия. Вся суть нацпроекта — в работе с людьми, с их мотивацией, с желанием совершенствоваться на своём рабочем месте. И именно с помощью эйчаров с коллективом можно взаимодействовать. Год назад у руководителей предприятий спрашивали, что является драйвером роста производительности труда на производстве. 61% опрошенных ответили, что это мотивированные и вовлеченные сотрудники. Не технологии, не инновации, а люди. И в этом эйчары могут нам помочь.

С кейсами участников нацпроекта «Производительность труда» можно ознакомиться по ссылке.