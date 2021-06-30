1 июля Свердловские чиновники обсудят введение ковид-паспортов

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова встретится с бизнесменами, чтобы обсудить варианты развития ситуации, связанной с третьей волной COVID-19. О локдауне речи не идет.

Власти области рассматривают возможность введения ковид-паспортов для предприятий региона. Об это сообщил «Коммерсант» со ссылкой на замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.

В четверг в Министерстве инвестиций и развития состоится встреча областных чиновников с представителями бизнеса. На ней Виктория Казакова обсудит с предпринимателями варианты развития ситуации.

Речь идет не о локдауне, а о возможности введения ковид-паспортов. В этом документе будет фиксироваться, сколько человек на предприятии привиты, сколько имеют отрицательные ПЦР-тесты, сколько переболели, — пояснил Евгений Копелян.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19. Из них 75 в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 93 984 человека.

Из-за третьей волны пандемии в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене».

Напомним, что президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о рисках для компаний из разных сфер, связанных с третьей волной пандемии, а также о вакцинации сотрудников предприятий:

Мы за вакцинацию, но позиция наша в том, что это не дело бизнеса. Вести разъяснительную работу — да, мы и так это делаем. Но перекладывать функции государства, структур на бизнес, а потом грозить: мы вас будем штрафовать — с чего это вдруг? Если я как работодатель буду вводить драконовские меры вроде увольнений и лишения премии, я первый попаду под трудовую инспекцию. В том числе и на уровне правительства России — они четко говорят, что это дискриминация. Моя работа — обеспечить максимальную безопасность: санитайзеры, маски, обработка кабинетов. Нет инструмента, чтобы заставлять людей.

Ранее гендиректор концертной компании ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев написал письмо Евгению Куйвашеву. В нем он сформулировал список мер, которые помогут индустрии развлечений выжить в третью волну пандемии. В частности, предложил возложить на организаторов корпоративных и массовых мероприятий, а также устроителей концертов, выставок и других культурно-массовых событий обязанность по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер (маски, антисептики), контроль за допуском на мероприятия не менее 30-60% человек, которые привиты (имеют электронный сертификат) или уже переболели, или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Либо можно ввести обязательство делать экспресс-тесты на площадке.