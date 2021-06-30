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Свердловские прокуроры и следователи взялись за газовщиков

Свердловские прокуроры и следователи взялись за газовщиков
Иллюстрация: energymagazine.com.au

Жительница Краснотурьинска пожаловалась Владимиру Путину на местные власти: к ее дому не подводят газ. Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться с этим вопросом, а органы начали проверку.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Во время «прямой линии» с президентом Светлана Култыгина заявила, что в ее доме нет газа, и региональные власти игнорируют ее обращения по его подведению. Она подчеркнула, что рядом расположена «дача мэра», которая газифицирована.

В результате губернатор Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться с вопросом подключения ее дома к газу. А прокуратура и СКР по Свердловской области инициировали проверки.

Сегодня в рамках «прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным опубликованы сведения о том, что в городе Краснотурьинске Свердловской области должностными лицами городской администрации игнорируются просьбы граждан о газификации частных жилых домов. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинску СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ «Халатность»», — Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области (цитата по ЕАН).

Напомним, что 21 апреля в Послании к Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание проблемам газификации в регионах:

Многие живут в населенных пунктах, подключенных к газу, но у них в домах газа нет. Правительство разработает план по газификации таких домов. Граждане не должны платить за подвод трубы к границе участка. Правительство отработает все детали с «Газпромом» и другими компаниями из этой сферы, чтобы не было никаких сбоев. Мы должны обеспечить население надежным и чистым источником энергии, — подчеркнул президент.

Ранее в интервью DK.RU старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин высказал мнение, что чиновники начинают активно действовать только после указки свыше:

Российская стабильность — до первой пресс-конференции господина Путина, где он что-нибудь объявит, и чиновники побегут в пожарном порядке реализовывать эти идеи.

Автор: Виктория Говорковская
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