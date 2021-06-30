Ищем молодые компании в FinTech: получи инвестиции и новых клиентов
Компания «Альфа Партнер» ищет перспективные команды и компании, создающие технологии для игроков FinTech-рынка. Планируют запускать совместные пилоты, тестировать гипотезы и делать инвестиции.
Компания «Альфа Партнер», ИТ-группа из Новосибирска, ищет перспективные команды и компании, создающие технологии для игроков FinTech-рынка, с потенциалом запуска совместных пилотов, тестирования гипотез на большой аудитории или инвестиций. Заявки принимаются до 5 июля.
Компания рассмотрит все проекты, технологии которых дополнят уже существующий бизнес. В первую очередь речь идет о следующих направлениях:
- Платежи: прием, верификация и быстрая обработка онлайн-платежей;
- Интернет-маркетинг: лидогенерация и таргетированная реклама;
- Альтернативы PDL-займам: технологии, которые могут заменить «займы до зарплаты»;
- Идентификация и верификация пользователей: технологии для удаленного установления и подтверждения личности;
- Автоматизация обработки данных: системы для сбора, сортировки и обработки данных, заполнения форм и т.д.;
- Скоринговые системы: автоматическая удаленная оценка надежности заемщика;
- Искусственный интеллект: актуальное для МФО применение ИИ (в том числе в перечисленных выше областях;
- Речевые технологии: голосовые боты, способные поддерживать диалог с пользователем.
Команды могут получить не только финансирование, но и возможность запустить совместный пилот на большую пользовательскую аудиторию, а также контакты с МФО. Отбор потенциальных стартапов будет проходить по следующим критериям:
- наличие профессиональной команды;
- возможность создать синергию с бизнесом «Альфа Партнер»;
- наличие готового продукта / технологии;
- финансовое состояние — объем выручки должен составлять не менее 1 млн рублей в месяц.
Подать заявку на сотрудничество можно до 5 июля 2021 года по ссылке.