Путин вакцинировался «Спутником V» и призвал россиян не верить антипрививочникам

«Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят. Вроде, взрослые люди, образованные».

Президент Владимир Путин на Прямой линии сказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но в случае роста заболеваемости власти регионов России по рекомендации санврачей могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Это следует из закона об иммунной защите населения, уточнил он.

Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска... Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, — сказал президент.

«Не в политике нашей власти договариваться с людьми. Для них такой подход безумно труден»

По его словам, предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью вакцинации, и сейчас привиты уже 23 млн россиян. Сам Путин признался, что вакцинировался «Спутником V» — его просили не говорить, какую вакцину он выбрал, чтобы не создавать ей конкурентных преимуществ. «Как ни покажется странным, особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», — сказал он.

«Лучше как следует обдумать». Главный эпидемиолог города — о том, стоит ли отказываться от прививки

Примерно 10% поставивших прививку все-таки заболевают коронавирусом, но болезнь проходит легко, говорит Путин. Он также призвал тех, кто не хочет ставить прививку, «прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам».