В Екатеринбурге банкротят туркомпанию. Она задолжала более 40 млн руб.

Компания с 15-летней историей оказалась в тяжелой ситуации из-за стагнации отрасли в пандемию, и сама инициировала банкротство. На счетах юрлица — чуть больше 1 млн руб., имущества нет.

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в туркомпании «Санвэй» в рамках иска о банкротстве. Она также работала под брендами «Клео Тур» и «Тур-бокс» (система поисков туров) группы компаний Vista.

«Санвэй» объявила о прекращении деятельности в августе прошлого года, объяснив это полной стагнацией отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев высокого сезона из-за COVID-19.

Тогда основатель группы компаний Максим Пузанков пообещал выполнить обязательства перед агентами, которые заказывали туры через его фирму (данные JustMedia.ru). Однако турагенты отмечали, что фирма Пузанкова перестала отправлять деньги за оплаченные ранние бронирования туроператорам еще в конце 2019 г. В итоге турфирмы массово написали жалобы в полицию на «Санвэй».

Сумма долга «Санвэй» перед компаниями, реализовывавшими туры, составляет около 31,7 млн руб. При этом у юрлица на счетах хранится чуть больше 1 млн руб., имущества нет.

Известно, что от действий компании пострадали порядка 800 семей в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Кургане. При этом в едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, то есть финансовых гарантий ответственности перед туристами не несет.

Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 28 октября. Сейчас суд принимает заявления от кредиторов компании.

Ранее DK.RU писал, что банкротство ООО «Санвэй» может стать первой ласточкой на рынке туроператоров. Дело в том, что до конца 2020 г. действовал мораторий на банкротство, и фирмы просто прекращали деятельность без юридических последствий. Замдиректора по коммерческим вопросам компании «Европорт» (дочернее предприятие авиакомпании «Уральские авиалинии») Антон Потапов предсказал волну банкротств туроператоров в 2021 г.

Напомним, что президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о рисках для компаний из разных сфер, связанных с третьей волной пандемии. Он подчеркнул, что больше всего переживает за коллег из сфер туриндустрии и событийного предпринимательства:

По ним [третья волна пандемии] ударит в первую очередь, потому что ограничения кругом. Сфера большая: туриндустрия выездная, гостевой туризм, отельеры, гиды, переводчики. Если никто не едет к нам, чем они будут заниматься?

В июне гендиректор концертной компании ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев написал письмо Евгению Куйвашеву. В нем он сформулировал список мер, которые помогут индустрии развлечений выжить в третью волну пандемии. В частности, предложил возложить на организаторов корпоративных и массовых мероприятий, а также устроителей концертов, выставок и других культурно-массовых событий обязанность по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер (маски, антисептики), контроль за допуском на мероприятия не менее 30-60% человек, которые привиты (имеют электронный сертификат) или уже переболели, или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Либо можно ввести обязательство делать экспресс-тесты на площадке.