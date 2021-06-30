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Депутат выплачивал сотрудникам зарплаты продуктовыми карточками

Депутат выплачивал сотрудникам зарплаты продуктовыми карточками
Иллюстрация: octagon.media

Работники сельскохозяйственного предприятия, получавшие вместо денег «урожайки», написали письмо генпрокурору Игорю Краснову. СК возбудил уголовное дело.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

По данным правоохранителей, руководство сельхозпредприятия в селе Русская Тавра Красноуфимского района не выплачивало сотрудникам зарплату в полном объеме с января по май текущего года. Директор ООО «Урал», депутат муниципального образования «Красноуфимский» Владимир Айметов ввел товарные карточки.

На «урожайки», как их прозвали в народе, можно было приобрести товар только в местной торговой точке.  

ЕАН сообщает, что после прокурорской проверки на предприятии СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

В рамках расследования будет дана объективная правовая оценка, в частности, тому факту, что в ряде случаев выплата гражданам денежных средств заменялась выдачей карточек определённого номинала, на которые можно было приобрести товар только в местной торговой точке. Расследование уголовного дела продолжается, — комментирует пресс-служба регионального СУ СКР.

Владимир Айметов уже погасил долги по зарплате.

Ранее адвокат Павел Репринцев, специализирующийся на защите предпринимателей по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности, отметил в материале DK.RU, что действия государства в вопросах защиты прав предпринимателей зачастую декларативны. Однако бизнесмены и сами могут легко «наработать» себе на статью и привел примеры.  

В марте этого года на директора пекарен «Наш Хлеб» из Новоуральска завели уголовное дело за использование пиратской версии программы 1С. Он работал с ней с мая по ноябрь 2020 г. Ущерб, причиненный компании 1С, оценили в 309 тыс. руб. Он попадает под категорию ущерба крупного размера. То есть теоретически бизнесмену могут назначить наказание до шести лет лишения свободы, — рассказал Павел Репринцев.

В то же время сегодня 78,6% предпринимателей в России, более 60% адвокатов и 18,4% прокуроров считают, что отечественное законодательство недостаточно защищает бизнес от необоснованного уголовного преследования. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

Одной из ключевых проблем омбудсмен считает «криминализацию правомерной хозяйственной деятельности как метод давления на бизнес» и подмену гражданско-правовых споров уголовным преследованием. Уголовные дела возбуждают даже вопреки позиции арбитражных судов, не учитывается, есть ли между сторонами гражданский спор.

Автор: Виктория Говорковская
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