Екатеринбуржцы купили международный аэропорт Магнитогорска на аукционе

Лот — принадлежащие аэропорту земельные участки площадью 41,9 га, 59 зданий и один самолет — был оценен в 113,8 млн руб. Но сумма продажи оказалась в разы больше.

100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» был выставлен на аукцион Росимуществом в рамках выполнения плана приватизации на 2020–2022 гг.

На участие в торгах заявились 11 компаний, пять из них отклонила комиссия. В результате аукцион выиграло АО «Ретранс». В ходе торгов стоимость лота выросла почти в девять раз — с 113,8 млн руб. до 999,9 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ретранс» зарегистрировано в Екатеринбурге. 90% акций компании принадлежат московскому ООО «Рефинанс», 10% — Владимиру Резеру. Компания входит в группу, аффилированную с УК «Аэропорты регионов» (управляет аэропортами Кольцово в Екатеринбурге, Стригино в Нижнем Новгороде, Платов в Ростове-на-Дону и Гагарин Саратове).

В настоящий момент в магнитогорском аэропорту осуществляют полеты авиакомпании «Россия», S7, Nord Wind и Red Wings. Среди направлений — Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минеральные воды. По данным пресс-службы Российского аукционного дома, общий пассажиропоток аэропорта в 2019 г. составил 265,4 тыс. человек.

В штате предприятия 365 человек.

В 2019 г. АО «Международный аэропорт Магнитогорск» заработало 17 млн руб. чистой прибыли, в пандемийном 2020 г. — лишь 162 тыс. руб. (данные ИА REGNUM). Компания получила субсидию от государства и взяла кредит в Сбербанке.

Ранее DK.RU сообщил, что международный аэропорт «Кольцово» запустил новый субсидируемый рейс в Магнитогорск. Первый полет к уральским соседям совершила авиакомпания Red Wings. Улететь из Екатеринбурга на Южный Урал можно три раза в неделю: по субботам, вторникам и четвергам. Время полета составляет один час и 10 минут.

«Кольцово» постепенно увеличивает и число заграничных рейсов. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила прямой рейс из Екатеринбурга в Ираклион.

Чтобы попасть в Грецию, туристам придется не позднее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную электронную анкету, которая содержит QR-код, необходимый для въезда в страну. Он выдается при наличии как минимум одного документа из нижеприведенного списка:

сертификата о завершении вакцинации, сделанный не позднее чем за 14 дней до даты въезда; отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 с переводом на английский (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа);

— справки о перенесенном COVID-19 и выздоровлении;

— справки о наличии антител, с переводом на английский язык;

— справки о вакцинировании препаратом, признанным в Греции (Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Сертификат о вакцинации должен быть выдан государственным органом и оформлен в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в июне российские пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов: «отличились» все перевозчики из топ-5, кроме «Аэрофлота». Так, «Уральские авиалинии» задержали за первые три недели июня 46% выполненных рейсов, S7 — 9,6%. «Победа» — 10%, «Россия» — 7,3%, «Аэрофлот» — 5,44%.