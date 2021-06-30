«Екатеринбург — недооцененная жемчужина России»: о чем договорились лидеры ивент-индустрии

«Мы боремся со стереотипами, которые обычно ограничивают заказчиков в принятии решения в нашу пользу. Город вполне может спорить с Казанью, Сочи, другими городами, в которые так рвутся наши клиенты».

Впервые стратегическая сессия членов Российской ассоциации событийного маркетинга (REMA) прошла в формате выездного заседания. Площадкой для встречи сильнейших event-агентств России стал Екатеринбург — возможности города высоко оценили лидеры отрасли. Организаторами выступили Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, Екатеринбург-ЭКСПО и компания Be Brand Advent — единственный участник ассоциации на Урале.

Российская ассоциация событийного маркетинга объединяет 20 российских event-агентств с оборотом выше 200 млн руб. Миссия REMA — создать в России профессиональный рынок event-услуг, где условия работы между клиентами и агентствами будут открытыми.

Основная задача стратегических сессий REMA — разработка инициатив по развитию индустрии и генерация идей для будущих проектов. Встреча Ассоциации прошла в новом формате выездного собрания, которое принял Екатеринбург.

Мы заинтересованы в том, чтобы в Екатеринбурге и Свердловской области проходило как можно больше событий всероссийского и международного масштаба. Сегодня нам удалось привлечь одну из крупнейших отраслевых ассоциаций ивент-индустрии, и мы боремся со стереотипами, которые обычно ограничивают заказчиков в принятии решения в нашу пользу, — прокомментировал генеральный директор АНО АИСО Михаил Васильев.

«В Екатеринбурге произошло, не побоюсь этого слова, событие историческое. Впервые мы принимаем делегацию руководителей агентств, входящих в ТОП-50 агентств мира, которые организовывают самые масштабные мероприятия. Поэтому мы показываем наш город и нашу область», — отметил соучредитель агентства Be Brand Advent Даниил Макеранец.

На сцене Конгресс-центра МВЦ «Экспо-Екатеринбург» участники встречи обсудили форматы коммуникации игроков рынка и внедрение нового сервиса по подбору event-агентства в тендер, чтобы уже на этапе закупки заказчики начали работу с теми агентствами, которые обладают достаточными ресурсами для реализации сложных проектов.

«Мы продемонстрировали масштаб Екатеринбург ЭКСПО и Конгресс-центра с инновационным оборудованием и залом на пять тысяч мест. Очень важно повышать узнаваемость нашей площадки на федеральном уровне, поэтому мы с удовольствием воспользовались возможностью продемонстрировать лучшие ее качества. Ведь Екатеринбург — это будущий центр притяжения делового туризма», — рассказал коммерческий директор «Екатеринбург-Экспо» Денис Секкер.

В повестку заседания REMA впервые вошел вопрос о перспективах проведения федеральных мероприятий на площадках Екатеринбурга и Свердловской области и побывали на ключевых локациях города. Финальная сессия прошла на территории стадиона «Екатеринбург Арена» и была посвящена возможностям и привлекательности столицы Урала для федеральных игроков.

Итогом дискуссии стала дорожная карта позиционирования Екатеринбурга как города, в котором будут проходить мероприятия федерального значения.

Екатеринбург — это недооценённая жемчужина России. Город вполне может поспорить с Казанью, Сочи, другими городами, в которые так рвутся наши клиенты. Мы рады, что не упустили его, и теперь знаем больше о возможностях проведения здесь любых проектов, — отметил Артем Минасян, председатель Российской ассоциации событийного маркетинга.

Участники встречи договорились приступить к планированию реализации проектов в регионе уже в ближайшее время.

«В event-индустрии Екатеринбург достоин находиться на одном уровне с такими городами как Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Екатеринбург — это город на тектоническом разломе, в котором живут удивительные, креативные, отзывчивые, гостеприимные люди, которые готовы делать чуть больше, чем требуется. Здесь можно ожидать гораздо большую вовлеченность, чем в столице. Мы готовы делать проекты мирового уровня», — подчеркнул соучредитель агентства Be Brand Advent Артем Дрыгант.