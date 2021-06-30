В Екатеринбурге на месте известной пельменной откроется ресторан с уральской кухней

Продукты для нового заведения закупают у северных артелей и у местных фермеров. «С точки зрения кухни мы создали уникальный продукт», — подчеркивает шеф Аркадий Кузеванов.

Ресторан «Север греет» появился на месте пельменной «Пельмени клаб» (Красноармейская, 2А). Концепция заведения — ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала. Шефом стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов.

С точки зрения кухни мы создали уникальный продукт. Многие вещи можно попробовать только здесь. Мы закупаем напрямую у северных артелей дикоросы, ягоды, свежую рыбу: чир, нельму, северную креветку и кальмары, а также мясные полуфабрикаты из лося, оленя, марала и изюбря. Вот, например, одно из блюд нового меню — печень оленя с очень необычным соусом из свекольного фреша и черной смородины. А если сюда добавить свежую страчателлу и эстрагон — это просто «пушка», — говорит шеф.

В меню «Север греет» также представлены блюда из локальных фермерских продуктов.

Гостей заведения будут знакомить со знаковыми культурными и туристическими местами Урала и Севера, а также с уникальной флорой и фауной этих мест.

Договариваемся о сотрудничестве с заповедниками, чтобы рассказывать о животных, растениях, которых надо поддерживать, — комментирует совладелица ресторана Елена Макушева.

В ресторане есть лавка с ремесленными сырами и свежей молочной продукцией. Со временем здесь появится небольшой цветочный магазин.

Сейчас «Север греет» работает в тестовом режиме. Официальное открытие состоится 7 июля. Средний чек в заведении составит 1200 руб. без алкоголя.

Ранее DK.RU сообщил, что 1 июля в «Екатеринбург-Сити» откроется ресторан «Сезоны». Его запускает дочь председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. Площадь заведения составит 800 кв. м., большая его часть отведена под террасу. В интерьере предусмотрен стилизованный бассейн с лежаками и подиумом на 70 человек.

А в середине июля в здании ККТ «Космос» должен заработать ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова со средиземноморской кухней. На месте будут делать итальянские сыры рикотта, буррата и моцарелла по технологиям Новикова. Гости смогут приобрести их здесь же в сырной лавке. Сейчас на входной группе висит баннер с анонсом об открытии заведения и наборе команды.