Банкротство интернет-магазина Е96 завершено. Кредиторам ничего не досталось

Суд завершил процедуру банкротства Е96. Основали компанию в 2006 г. Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров. Впервые о финансовых проблемах ритейлера стало известно весной 2018 г.

Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру банкротства интернет-магазина Е96. С таким предложением ранее обратился арбитражный управляющий Дмитрий Селезнев. Он подчеркнул, что предпринял все меры по выявлению и формированию конкурсной массы, а также реализации имущества банкрота.

В материалах дела говорится, что конкурсная масса Е96 была сформирована на 406,8 млн руб. Однако фактически от реализации имущества интернет-магазина в конкурсную массу поступили лишь 1,384 млн руб. Все эти деньги пошли на компенсацию расходов, связанных с проведением процедуры банкротства.

При этом в реестр Е96 были включены требования кредиторов в размере 137,6 млн руб. Погашение требований кредиторов не производилось, следует из материалов дела.

Возражений против завершения конкурсного производства от кредиторов не поступало. Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения иного имущества должника и увеличения конкурсной массы, не представлены, — указал в определении суд, прекращая процедуру банкротства.

Руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков считает, что в данном случае является отличным результатом то, что все расходы на проведение процедуры банкротства (имеют приоритет погашения перед требованиями кредиторов) удалось погасить:

В противном случае управляющий мог выйти с заявлением о взыскании этих расходов с заявителя по делу. Как итог всех вышеперечисленных обстоятельств, общество-должник ликвидировано, участники и руководитель общества к ответственности не привлечены (обоснованно), кредиторы не получили исполнения своих требований и могут спокойно их списать.

DK.RU подробно рассказывал об истории интернет-магазина Е96 на разных этапах его развития. Компания была создана предпринимателями Борисом Лепинских и Дмитрием Пивоваровым в 2006 г. Через несколько лет Е96 стал одним из самых известных онлайн-гипермаркетов Екатеринбурга и Свердловской области, а с 2010 г. начал региональную экспансию.

В 2012 г. ритейлер вошел в IQ One Holdings, чтобы объединиться в одну структуру с магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет», а спустя почти четыре года перешел под контроль федеральной «Техносилы». Однако и это партнерство вскоре закончилось, в 2017 г. Е96 вернулся к своим основателям.

Впервые о финансовых проблемах ритейлера стало известно весной 2018 г., когда в интернете было опубликовано письмо Бориса Лепинских, адресованное сотрудникам компании. В нем он говорил об остановке работы интернет-магазина и долгах перед кредиторами.

Вскоре началась процедура банкротства, в ходе которой сам Лепинских чуть не оказался привлеченным к субсидиарной ответственности по долгам (на август 2020 г. — почти 111 млн руб.). С этой инициативой выступал конкурсный управляющий, однако арбитраж его не поддержал. Чем в последние годы занимались основатели Е96, DK.RU подробно рассказывал.