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Уральская торгово-промышленная палата выбрала президента

Уральская торгово-промышленная палата выбрала президента
Иллюстрация: Уральская ТПП

«Чтобы иметь больше возможностей помогать бизнесу». Главой крупнейшего бизнес-объединения региона на следующие пять лет вновь избран Андрей Беседин.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Главой Уральской торгово-промышленной палаты на следующие пять лет переизбран Андрей Беседин. Он возглавляет Уральскую ТПП с 2011 г. По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, на протяжении десяти лет Уральская ТПП сохраняет лидерские позиции и входит в ТОП-5 лучших палат страны.

Для чего мы плотно интегрируемся в территории региона, в общественную жизнь Среднего Урала, в международные активности? Ответ прост: чтобы иметь больше возможностей помогать бизнесу, — сказал Андрей Беседин.

Презентуя приоритетные направления работы на ближайшие пять лет, он отметил, что УТПП будет придерживаться концепции «нейронной сети Уральского бизнеса», способной обеспечить самый короткий и эффективный путь к решению любой задачи предприятий региона.

Мы сохраняем принцип ТПП, где: Т — интересы территории, П — профессионализм для решения задач бизнеса, П — последовательность для обеспечения устойчивого развития, — отметил президент Уральской ТПП.

Добавим, что ранее Андрей Беседин был переизбран председателем Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа. В 2020 г. Андрею Беседину был вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В апреле DK.RU писал о том, что в структуре Уральской торгово-промышленной палаты появился комитет для представителей легкой промышленности. Автор проекта Юлия Лопаницына уверена, что у этого направления бизнеса в регионе огромные перспективы.

Автор: Анна Хлебникова
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