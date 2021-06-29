Перестановки в крупном холдинге. Ринат Низамов уходит из Shkulev Media Holding

Директор сети городских порталов Shkulev Media Holding Ринат Низамов уходит из компании и переходит в другую крупную корпорацию, где будет отвечать за развитие контента.

Директор сети городских порталов Shkulev Media Holding Ринат Низамов переходит в Яндекс.Дзен, где будет заниматься контентом.

Я сильно благодарен каждому сотруднику нашей сети – вы моя опора и моя гордость. И с моим уходом из компании у вас все будет хорошо, я знаю, — написал Ринат Низамов на своей странице в Facebook.

Сетью городских порталов теперь будет управлять сам владелец компании Виктор Шкулев. Редакционным директором Сети станет Ольга Прохорова из Ярославля, сообщает JustMedia.ru.

Ринат Низамов работал в редакции «Комсомольская правда», на НТВ и в E1. Сеть городских порталов он возглавил в 2016 г. В портфель Hearst Shkulev входят бренды Elle, Elle girl, Elle Decoration, Maxim, Marie Claire, «Счастливые Родители», Psychologies, Departures, «Антенна-Телесемь», StarHit, «Вокруг Света», Woman's Day, Woman.ru, а также федеральная сеть городских интернет-порталов Regional Network (в их числе E1.ru, N1.ru, NGS.ru, Rugion.ru, Zarplata.ru, NN.ru, Sochi-express.ru).

В интервью DK.RU Виктор Шкулев рассказывал, что считает региональные городские сайты одними из самых перспективных медиаактивов в России.