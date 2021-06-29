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Центробанк снова повысит ключевую ставку в июле. Возможно — максимально с 2014 г.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. Иллюстрация: Совет Федерации

«Сейчас инфляция выше, поэтому на наш взгляд, краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.

#ИНФЛЯЦИЯ#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле сразу на 100 базисных пунктов до 6,5% годовых. Как она объяснила в интервью Bloomberg, главная причина резкого роста ставки — высокая инфляция и инфляционные ожидания.

Мы сейчас оцениваем, что с большой вероятностью повышение ставки будет необходимо, но уровень этого повышения действительно, наверное, будем обсуждать в широком диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов. Сейчас было бы преждевременно говорить, где конкретно этот уровень повышения будет в июле, потому что мы должны будем готовиться к совету директоров, на совете директоров проанализируем все данные, что происходит с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, уточним наш прогноз, — рассказала она (цитаты по сайту Центробанка). 

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика в России пока остается мягкой, хотя ставка находится в диапазоне 5-6%, которые ранее регулятор обозначал как диапазон нейтральной ставки. Он остается таковым и в долгосрочной перспективе, «когда инфляция находится на уровне 4%, а экономика на своем потенциале».

Инфляция в России достигла пика за пять лет. Сильно дорожают продукты и стройматериалы

«Сейчас инфляция выше, поэтому на наш взгляд, краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше», — говорит Набиуллина. Вместе с тем действие краткосрочных факторов, вызвавших всплеск инфляции, начинает уменьшаться, и инфляция начнет снижаться к концу года. Но прогноз по инфляции будет пересмотрен в сторону повышения на конец года: «Сейчас нет тенденции к её дальнейшему ускорению, но и значимой тенденции по снижению тоже нет».

С начала года ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 5,5%, годовая инфляция на начало июня составила 6,15%, причем продукты питания и стройматериалы дорожают гораздо сильнее.

Автор: Андрей Пермяков
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