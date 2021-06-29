Центробанк снова повысит ключевую ставку в июле. Возможно — максимально с 2014 г.

«Сейчас инфляция выше, поэтому на наш взгляд, краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле сразу на 100 базисных пунктов до 6,5% годовых. Как она объяснила в интервью Bloomberg, главная причина резкого роста ставки — высокая инфляция и инфляционные ожидания.

Мы сейчас оцениваем, что с большой вероятностью повышение ставки будет необходимо, но уровень этого повышения действительно, наверное, будем обсуждать в широком диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов. Сейчас было бы преждевременно говорить, где конкретно этот уровень повышения будет в июле, потому что мы должны будем готовиться к совету директоров, на совете директоров проанализируем все данные, что происходит с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, уточним наш прогноз, — рассказала она (цитаты по сайту Центробанка).

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика в России пока остается мягкой, хотя ставка находится в диапазоне 5-6%, которые ранее регулятор обозначал как диапазон нейтральной ставки. Он остается таковым и в долгосрочной перспективе, «когда инфляция находится на уровне 4%, а экономика на своем потенциале».

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«Сейчас инфляция выше, поэтому на наш взгляд, краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше», — говорит Набиуллина. Вместе с тем действие краткосрочных факторов, вызвавших всплеск инфляции, начинает уменьшаться, и инфляция начнет снижаться к концу года. Но прогноз по инфляции будет пересмотрен в сторону повышения на конец года: «Сейчас нет тенденции к её дальнейшему ускорению, но и значимой тенденции по снижению тоже нет».

С начала года ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 5,5%, годовая инфляция на начало июня составила 6,15%, причем продукты питания и стройматериалы дорожают гораздо сильнее.