Екатеринбург готовится к проведению крупнейшей в стране Уральской строительной недели

Общая аудитория события составит 15 тыс. человек, количество секций деловой программы превысит 150, а количество экспонатов — 200. Мероприятия готовятся провести в октябре 2021 г.

В Екатеринбурге одновременно пройдет несколько значимых для строительной отрасли мероприятий, крупнейшими из которых станут VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Параллельно в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдут Уральский форум по недвижимости, Уральский горнопромышленный форум, специализированная выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО/ Ural MINING», а также Международная специализированная выставка URALEXPOSTONE. Организаторы ивентов уже договорились о сотрудничестве.

Общая аудитория события составит более 15 тыс. человек, количество секций деловой программы превысит 150, а количество экспонентов — 200. Кроме того, новыми составляющими 100+ TechnoBuild, помимо форума и выставки, станут инженерная премия 100+ Awards и ежегодное профессиональное издание 100+ Journal. В 2020 г., несмотря на пандемию, мероприятие собрало около 9 тыс. участников офлайн и 14 тыс. онлайн.

В этом году в рамках мероприятия впервые проводится Всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ AWARDS. На нее заявили 154 проекта со всей России, а выбирать победителей будут самые известные мировые инженеры, архитекторы и проектировщики. Среди них, например, старший вице-президент BROAD Group Жюльет Цзян, руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан и главный инженер ЗАО «ГОРПРОЕКТ» Владимир Травуш, — рассказала Вера Белоус, исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала».

Уральская палата недвижимости проведет XIII Уральский форум по недвижимости в расширенном формате. В 2020 г. мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало рекордное число участников — свыше 10 тыс. человек. В рамках форума в 2021 г. также состоятся Общее собрание УПН и Конференция УПН.

Компания «Экспо-Град» организует Уральский горнопромышленный форум и специализированную выставку «ГОРНОЕ ДЕЛО/ Ural MINING». В 2019 г. в рамках форума прошли четыре научно-практические конференции, один круглый стол и заседание Горно-металлургического совета УрФО. Посетителями форума и выставки стали более 2 тыс. человек.

Ассоциация предприятий каменной отрасли России «Центр Камня» проведет XII Международную специализированную выставку URALEXPOSTONE. В 2020 г. участниками стали 21 российская компания и 11 зарубежных, число регистраций превысило 2 тыс..

Особое внимание во время мероприятия уделят эпидемиологической безопасности. Организаторы будут работать по схеме, отработанной в 2020 г., однако с учетом новых факторов. Исходя из обстановки, может быть принято решение о дополнительных требованиях к гостям и участникам, таким как отрицательный тест на COVID-19 или наличие сертификата, подтверждающего прививку, — сообщают организаторы.

Напомним, что ряд значимых мероприятий в Екатеринбурге отменили или перенесли. В их числе Национальный рекламный форум, Super Mega Fest, фестиваль еды «Гастроном», международные марафоны «Европа-Азия» и «Конжак». Также, DK.RU рассказал о судьбе проведения крупной промышленной выставки Иннопром-2021, деловая программа которой назначена на 5-8 июля.