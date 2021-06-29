Подвалы, памятники, конструктивизм. Мэрия ищет арендаторов для своих помещений

Администрация Екатеринбурга выставила на торги 14 нежилых помещений. Взять их в аренду могут представители малого и среднего бизнеса. Размер платежей начинается от 7 тыс. руб. в месяц.

Муниципалитет выставил на торги 14 нежилых помещений. Они пройдут 8 июля, последний день приема заявок — 1 июля. Принять участие могут представители малого и среднего бизнеса.

Помещения находятся в разных частях города. На Юго-Западе (улица Академика Бардина, 12) мэрия предлагает арендовать 80,3 кв. м в отдельно стоящем здании (литер Б). Начальная цена договора (размер ежемесячного платежа за право владения и пользования объектом) — 7 тыс. руб., шаг аукциона 350 руб.

На Широкой Речке (ул. Удельная, д. 4, отдельно стоящее здание литер Б) арендовать предлагается два помещения. Одно общей площадью 41,9 кв. м, начальная цена — 7,6 тыс. руб., шаг аукциона 380 руб. Второе — площадью 47,4 кв. м, начальная цена 8,7 тыс. руб., шаг аукциона 435 руб.

В Верх-Исетском районе в двухэтажном кирпичном доме 1962 г. постройки предлагается арендовать помещение площадью 80,2 кв. м в цоколе. Начальная цена аренды 21,9 тыс. руб., шаг аукциона 1095 руб.

В Железнодорожном районе на ул. Азина, 42 на торги выставлено помещение площадью 114,6 кв. м. Начальная цена 21,9 тыс. руб., шаг аукциона 1095 руб.

В Кировском районе на ул. Кузнечная, 44 предлагается арендовать 99,6 кв. м на первом этаже. Торги стартуют с 53,6 тыс. руб., шаг аукциона 2680 руб.

На Изоплите (ул. Фабричная, 25) мэрия выставила два этажа площадью 282,5 кв. м. Начальная цена аренды 76,5 тыс. руб., шаг аукциона 3825 руб.

В центре на пр. Ленина, 99 на торги выставлено помещение площадью 37,6 кв. м в подвале. Дом признан объектом культурного наследия. Начальная цена аренды 7,6 тыс. руб., шаг аукциона 380 руб. На ул. Бажова, 99 в аренду предлагается взять помещение общей площадью 382,7 кв. м. На ул. Карла Маркса, 60 выставлено 94,6 кв. м с начальной ценой 14,2 тыс. руб. и шагом аукциона 710 руб.

На Чапаева, 14 (корпус 3) в доме, который относится к конструктивизму, предлагается помещение площадью 215,5 кв. м в подвале. Начальная цена 23,5 тыс. руб., шаг аукциона 1175 руб.

На Уралмаше (ул. Победы, 2) на торги выставлено помещение 307,1 с начальной ценой 35,8 тыс. руб. и шагом аукциона 1790 руб.

На Уктусе (пер. Короткий, д. 4) мэрия предлагает 85,7 кв. м в цокольном этаже с начальной ценой 19,4 тыс. руб. и шагом аукциона 970 руб.

На Ботанике (ул. Родонитовая, 15) выставлено 116 кв. м с начальной ценой 47,5 тыс. руб. и шагом аукциона 2375 руб.

Добавим, что ранее мэрия Екатеринбурга уже проводила подобные торги, чтобы поддержать бизнес. Все помещения включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки МСБ.