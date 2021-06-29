К авторам расследования про главу МВД Колокольцева и имущество его семьи пришли с обыском

Сын министра Владимира Колокольцева владеет домом с участком на Рублевке стоимостью более 1 млрд руб., который раньше принадлежал супруге авторитетного бизнесмена. При этом данные в Росреестре скрыты.

Утром 29 июня полиция пришла с обыском к журналистам «Проекта» Марии Жолобовой, Михаилу Рубину и главному редактору издания Роману Баданину — накануне они анонсировали выход расследования про главу МВД Владимира Колокольцева, его связи с авторитетными бизнесменами и имущество семьи министра. Сейчас доступ к сайту «Проекта» затруднен, на YouTube доступна его видеоверсия. Причины визита полицейских к журналистам не уточняются.

В расследовании «Проекта» говорится о благосостоянии Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел, чье имущество скрыто в государственных базах данных, хотя он никогда не работал на госслужбе. Возможной причиной сокрытия стало то, что на «близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная в том числе благодаря связям Колокольцевых с влиятельными бизнесменами и как минимум одним измайловским авторитетом», отмечают расследователи.

Так, один из владельцев дома в поселке Заречье на Рублевке, районе с самой дорогой недвижимостью в России, стал 32-летний предприниматель Александр Колокольцев, сын главы МВД. Как утверждает «Проект», Колокольцеву-младшему принадлежит 100 соток земли и почти 1300 кв. м. жилой недвижимости, которые совокупно оцениваются минимум в 1,2 млрд руб. Едва он переехал в поселок, как вся информация о недвижимости была удалена из базы данных Росреестра.

По данным издания, прежним владельцем дворца была Лилия Каиль, супруга авторитетного бизнесмена, которого считают близким к измайловской преступной группировке. С этой семьей Колокольцева связывают многолетние отношения. В то же время чистая прибыль компаний сына министра в 2016 г., когда был куплен дорогой дом, не доходила и до 90 млн руб.

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Соседи сына главы МВД по поселку Заречье — братья Павел и Валерий Задорины, первый из которых в 90-е годы имели отношение к Национальному фонду спорта. Эта структура имела право беспошлинного ввоза сигарет и алкоголя. А Владимир Колокольцев, как утверждается, дружен с Павлом Задориным.

Сын министра — взрослый человек и состоявшийся бизнесмен. Он полностью самостоятелен в ведении бизнеса. Сотрудником полиции он не является, а бизнес-проекты не связаны с МВД России. В связи с чем комментировать его коммерческую деятельность я считаю неправильным как с правовой, так и с этической точки зрения, — сообщила «Проекту» пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

На вопросы о знакомстве с семьей Задориных и еще двумя семьями, связанными с Колокольцевыми, а также об обстоятельствах сделки по приобретению дворца в Заречье в МВД не ответили.