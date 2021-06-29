Ради отдыха в Сочи готовы привиться в семь раз меньше россиян, чем ради отдыха за рубежом

Вакцинироваться ради отдыха готовы всего 4% мужчин и 2% женщин. Более половины россиян не хотят ставить прививку от коронавируса ни при каких условиях.

Всего 3% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет необходимо для отдыха в Краснодарском крае, показал опроса рекрутингового сервиса SuperJob, пишет РБК. При этом ради зарубежного отдыха в мае выразили готовность поставить прививку 20% опрошенных.

19% опрошенных собираются поставить прививку независимо от условий отдыха в Краснодарском крае. 53% не будут вакцинироваться в любом случае. Поставить прививку готовы 4% мужчин и 2% женщин, женщины также чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации — 56% против 52% мужчин. Четверти опрошенных затруднились с ответом. Всего в опросе участвовали 1,6 тыс. человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял постановление, согласно которому туристам для заселения в гостиницу или санаторий с 1 июля необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации. С 1 августа заселять будут только вакцинированных туристов. Власти региона приняли такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Сезон, который обещал быть лучшим, срывается». Сочи закрывают для невакцинированных

Туроператоры направили руководству Краснодарского края письмо, в котором предупреждают, что такие меры приведут к срыву туристического сезона. По оценке Ассоциации туризма России, спрос на местные курорты может снизиться минимум на 50%.