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Главврач 40-ой больницы назвал дискриминацию непривитых необходимой

Главврач 40-ой больницы назвал дискриминацию непривитых необходимой
Иллюстрация: екатеринбург.рф

На заседании Общественной палаты Екатеринбурга Александр Прудков рассказал о профессиональном выгорании у медиков и высказал мнение, что плановую помощь нужно оказывать только привившимся.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

28 июня главный врач городской клинической больницы №40 Александр Прудков выступил на заседании Общественной палаты Екатеринбурга. Он сообщил, что столкнулся с профессиональным выгоранием у сотрудников.

Если сначала медики были героями, им аплодировали, были спонсоры, награды и деньги, то все потихоньку сошло на нет. Общество тоже устало от ограничений и от страха перед инфекцией. Это безысходность. Когда мы уже второй раз перепрофилировались под ковид всей больницей, я опять увидел грусть и тоску в глазах сотрудников. Я говорю: «Ребята, вы деньги заработаете». Но эта рутина, обыденность, одно и то же заболевание, когда нейрохирурги начинают лечить тяжелую легочную инфекцию — это тяжело в профессиональном плане, — пояснил он (цитата по e1.ru).

Доктор сказал о необходимости иметь вакцину в регионе в наличии, а также высказался по поводу антиприивочников:

Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе. Москва уже пошла по такому пути: плановая помощь только вакцинированным. И это, я считаю, правильно.

Ранее DK.RU сообщил, что российский союз предпринимателей и промышленников, а также Федерация независимых профсоюзов обратились с призывом к работающим россиянам поставить прививку от коронавируса, чтобы «эффективно трудиться и обезопасить родных и близких». Организации призвали работодателей «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников», а правительство — «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения», за исключением тех, у кого есть или необходимый уровень антител.

Многие свердловские предприниматели, работающие в сфере услуг, начали проводить вакцинацию своих сотрудников, не дожидаясь распоряжения от властей. Об этом, в частности, заявили рестораторы Евгений Кексин и Олег Ананьев.

Мы все видим, что происходит в Москве и Питере, новая волна COVID надвигается. Мы в баре приняли решение добровольно вакцинировать всех сотрудников, а тех, кто откажется обязать регулярно приносить на работу тест ПЦР. Это ни в коем случае не пропаганда, мы считаем — это необходимая мера, потому что бары и клубы не переживут очередного закрытия, — сообщается в соцсетях бара «Огонек».

Автор: Виктория Говорковская
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