Мечтал быть биологом, стал чиновником. Как дети платят за «хотелки» родителей

Часто бывает, что профессиональный путь ребенка выбирает не он сам, а родители. У них есть собственное представление о том, какая профессия является более перспективной в плане денег и связей.

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, рассказал на своей странице в Facebook несколько поучительных историй из серии «как делать не надо». В них — о том, как родители определяют жизненный путь своих детей.

— Звонит приятель. Ликует. Сын поступил «на чиновника» в один из московских вузов. Говорит, все, жизнь удалась. Теперь поучиться, постажироваться и вот она — хорошая пенсия и льготы. Ну прекрасно, говорю я ему, а мальчик-то понимает специфику профессии? Не, говорит, но это неважно. Стерпится-слюбится. Как же, говорю, он же биологом хотел. Ничего, говорит, зато в старости нам с женой будет где на Майорке отдыхать. И вообще, пошли, говорит, отмечать. Коньяк стынет.

Еще один пишет. Спасибо, мол, за рекомендацию. Не послали его в инженеры, решили, чего мальчика юности лишать. Отправили в один известный вуз на экономиста. Там весело, ребята тусят и отращивают связи. Так и сказал, отращивают. Как ложноножки, да. Ну, говорю ему, бам-бам-бам, мальчик же физикой увлекался. И прогал как черт. Да, говорит, зато перспективы. Хороший оклад в банке обещают. А ничего, говорю, что учиться не по любви будет? Ничего, говорит, и я так учился, и жена, и родители наших родителей. От века.

В чате пишет дите. 17-ти лет от роду. Мол, уважаемый Дмитрий, спасибо за семинар про профессию программиста. Очень хочу писать игры. Вот, уже на java фигачу помаленьку. Да правда родители считают это ерундой. И посылают меня на нефтянника. Вся семья работает в больший добывающей компании, и на семейном совете решили, что нужен еще один нефтянник. И это чадо прогнулось. Говорит, живу же с ними, и деньги они мне дают. А значит и они выбирают мой путь. Обреченно так написал.

В 18-19 веках в России был широко распространен обычай выдавать замуж за богатых стариков. Помните картину «Неравный брак»? Вроде как молодая девочка была как биткоин. Майнили ее 15 лет, а потом продавали за большие деньги. И только Великая Октябрьская Социалистическая Революция выкинула это мерзкое явление из нашей жизни. Конечно, я не провожу параллелей между запихиванием в вуз и выпихиванием замуж. Хотя…

Читайте также: «Как только чувствуешь, что не твое — уходи, не реанимируй дохлую лошадь»