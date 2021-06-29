Владимир Городенкер: «Это высокая оценка». Федералы признали уральцев девелопером года

Екатеринбургская ГК «Атлас девелопмент» стала победителем престижного федерального конкурса Urban Awards-2021. Уральцы обошли более 200 игроков из 34 регионов РФ и стали девелопером года.

Екатеринбургская ГК «Атлас девелопмент» стала победителем федерального конкурса Urban Awards-2021. Церемония вручения наград лучшим представителям строительного рынка состоялось в Санкт-Петербурге, в этом году премию проводили в 13-й раз. За статус лауреата боролись больше 200 номинантов из 34 регионов России — от Приморья до Калининградской области. Самый главной, ожидаемой и интригующей стала номинация «Девелопер года». Громкое звание должно было достаться самой успешной строительной компании страны, наиболее мощно проявившей себя в деловом сезоне 2020-2021 гг. Общим голосованием участников рынка — руководителей и собственников строительных компаний РФ — главную премию было решено вручить екатеринбуржцам.

Во время мероприятия все участники голосовали и в итоге выбрали нас. Это признак высокого доверия, признание нашей работы и проектов. Столь высокая оценка коллег не только радует, но и настраивает на новые задачи и горизонты, — комментирует Владимир Городенкер, генеральный директор ГК «Атлас девелопмент».

Кроме того, екатеринбургский игрок стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса УрФО-2021». Эксперты оценили новый ЖК «4YOU». Помимо этого компания «Атлас девелопмент» получила награду за внедрение уникальной «жилой экосистемы» в своих проектах. Презентацию накануне проводила для жюри конкурса креативный директор «Атлас девелопмент» Анна Городенкер.

Жилая экосистема "4YOU" получила награду "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО"

Полученные призы конкурса «Urban Awards-2021» и высокая оценка профсообщества подтверждает уникальность проектов «Атлас девелопмент». И мы благодарны коллегам за такую оценку нашей работы. Также я благодарю свою команду, весь коллектив, который реализует вместе со мной наши крутые проекты, — резюмирует Владимир Городенкер.

Добавим, Urban Awards — это федеральная премия в сфере жилой недвижимости. Ее основные задачи: выделить лучшие объекты на рынке первичной недвижимости в масштабе страны, позволить компаниям презентовать инновационные инженерные и строительные решения, увеличить репутационный потенциал в сфере девелопмента.

Напомним, ранее проекты «Атлас Девелопмент» уже становились лауреатами премии Urban Awards. Так, инновационные башни iTower получали награду в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса», а ЖК «Парк Столиц» — в номинации «Лучшая идея проекта».

В 2017 г. Владимир Городенкер стал лауреатом премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал») в номинации «Складская логистика».

Фото предоставлены ГК «Атлас Девелопмент»