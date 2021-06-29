Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
72,37
86,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Городенкер: «Это высокая оценка». Федералы признали уральцев девелопером года

Владимир Городенкер: «Это высокая оценка». Федералы признали уральцев девелопером года
Иллюстрация: ГК «Атлас девелопмент»

Екатеринбургская ГК «Атлас девелопмент» стала победителем престижного федерального конкурса Urban Awards-2021. Уральцы обошли более 200 игроков из 34 регионов РФ и стали девелопером года.

#НОВОСТИ

Екатеринбургская ГК «Атлас девелопмент» стала победителем федерального конкурса Urban Awards-2021. Церемония вручения наград лучшим представителям строительного рынка состоялось в Санкт-Петербурге, в этом году премию проводили в 13-й раз. За статус лауреата боролись больше 200 номинантов из 34 регионов России — от Приморья до Калининградской области. Самый главной, ожидаемой и интригующей стала номинация «Девелопер года». Громкое звание должно было достаться самой успешной строительной компании страны, наиболее мощно проявившей себя в деловом сезоне 2020-2021 гг. Общим голосованием участников рынка — руководителей и собственников строительных компаний РФ — главную премию было решено вручить екатеринбуржцам.

Во время мероприятия все участники голосовали и в итоге выбрали нас. Это признак высокого доверия, признание нашей работы и проектов. Столь высокая оценка коллег не только радует, но и настраивает на новые задачи и горизонты, — комментирует Владимир Городенкер, генеральный директор ГК «Атлас девелопмент».

Владимир Городенкер: «Это высокая оценка». Федералы признали уральцев девелопером года 1

Кроме того, екатеринбургский игрок стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса УрФО-2021». Эксперты оценили новый ЖК «4YOU». Помимо этого компания «Атлас девелопмент» получила награду за внедрение уникальной «жилой экосистемы» в своих проектах. Презентацию накануне проводила для жюри конкурса креативный директор «Атлас девелопмент» Анна Городенкер.  

Жилая экосистема "4YOU" получила награду "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО"

Жилая экосистема "4YOU" получила награду "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса  в УрФО"

Полученные призы конкурса «Urban Awards-2021» и высокая оценка профсообщества подтверждает уникальность проектов «Атлас девелопмент». И мы благодарны коллегам за такую оценку нашей работы. Также я благодарю свою команду, весь коллектив, который реализует вместе со мной наши крутые проекты, — резюмирует Владимир Городенкер. 

Добавим, Urban Awards — это федеральная премия в сфере жилой недвижимости. Ее основные задачи: выделить лучшие объекты на рынке первичной недвижимости в масштабе страны, позволить компаниям презентовать инновационные инженерные и строительные решения, увеличить репутационный потенциал в сфере девелопмента. 

Напомним, ранее проекты «Атлас Девелопмент» уже становились лауреатами премии Urban Awards. Так, инновационные башни iTower получали награду в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса», а ЖК «Парк Столиц» — в номинации «Лучшая идея проекта». 

В 2017 г. Владимир Городенкер стал лауреатом премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал») в номинации «Складская логистика».

Фото предоставлены ГК «Атлас Девелопмент»

Автор: Екатерина Стихина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Поселок в Свердловской области вошел в топ-10 самых грязных муниципалитетов РоссииПоселок в Свердловской области вошел в топ-10 самых грязных муниципалитетов России
  • Как не поднять статью с пола за использование нелицензионного ПО — Павел РепринцевКак не поднять статью с пола за использование нелицензионного ПО — Павел Репринцев
  • Главврач 40-ой больницы назвал дискриминацию непривитых необходимойГлавврач 40-ой больницы назвал дискриминацию непривитых необходимой
  • Нелетная погода: Число задержек авиарейсов в России резко вырослоНелетная погода: Число задержек авиарейсов в России резко выросло
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.