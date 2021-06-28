Поселок в Свердловской области вошел в топ-10 самых грязных муниципалитетов России

Рефтинский городской округ занял девятую строчку рейтинга с самым большим объемом выбросов в 2020 г., однако сократил выбросы на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В 110 км от Екатеринбурга находится Рефтинский — крупнейший поселок городского типа в Свердловской области. Населенный пункт был основан в 1963 г. В поселке находится крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твердом топливе — Рефтинская ГРЭС, которую вводили в эксплуатацию с 1970 по 1980 гг. Но электростанция не только снабжает промышленные районы Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей, но и является источником выбросов вредных веществ в окружающую среду. Рефтинский занял 9 место из 100 самых грязных мест в стране.

По данным исследования издания «Проект», за пять лет в 65 из 100 самых грязных муниципалитетов России экологическая ситуация ухудшается либо почти не меняется в лучшую сторону.

Фото: данные издания «Проект»

Среди участников первой десятки рейтинга лишь в трех местах уровень выбросов хоть как-то сократился: Новокузнецке, Рефтинском и Череповце.

Один из редких регионов, которым в 2020 г. удалось хотя бы немного (на 10,8%) снизить выбросы — это Рефтинский городской округ в Свердловской области. Здесь расположена крупнейшая теплоэлектростанция в России, работающая на каменном угле, — Рефтинская ГРЭС. Рефтинский выглядит как типичный моногород. Главные достопримечательности здесь — огромное водохранилище для охлаждения элементов ГРЭС и четыре красно-белых дымовых трубы. Одна из них, высотой 330 метров, занимает 14 место в списке самых высоких дымовых труб мира, — рассказывает издание.

Согласно исследованию, Рефтинский городской округ произвел 230 тыс. тонн выбросов в 2020 г., при том, что во время коронавирусных ограничений предприятия могли работать в ограниченном режиме. Также населенный пункт занял лидирующие строчки по выбросам наиболее распространенных загрязняющих средств: диоксида серы (116 тонн) и оксида азота (64 тонны).

К одному из наименее опасных, третьему, классу относятся, например, оксид азота и диоксид серы. Но эти вещества все равно токсичны и многие из них крайне пагубно влияют на природу и животных. По выбросам диоксида серы ожидаемо лидирует Норильск — он более чем в десять раз превосходит по этому показателю идущий вторым Рефтинский. Зато Рефтинский занимает первое место в другом рейтинге — он почти с двукратным отрывом опережает остальные регионы по выбросам оксида азота, — сообщается в издании.

Неизменным лидером рейтинга грязных муниципалитетов остается Норильск, где находится горно-металлургическая компания «Норникель». Муниципалитет производит специфические серосодержащие соединения, а всего в окружающую среду выходит 1,9 млн тонн выбросов. Для сравнения, на втором месте Новокузнецкий муниципальный район с 340 тыс. тоннами.

Ранее DK.RU рассказывал, что ученые выяснили причины грязи в Екатеринбурге. Для исследования изучались многоэтажные кварталы городов-миллионников.

По мнению ученых, схема образования грязи в городах происходит следующим образом: на первом этапе происходит эрозия грунтов или механическое разрушение поверхностей, в том числе бордюров и газонов на стихийных автомобильных парковках во дворах. Затем земля и другой осадок разносятся ветром, поверхностными стоками, колесами машин и ботинками пешеходов. В итоге в городах образуется до 200 г/кв. м мелкой пыли (до 53 кг пыли в пересчете на каждого жителя Екатеринбурга). Зимой снег смешивается с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами. И если коммунальщики не вывозят эту смесь, на месте ее складирования образуется пыль и поднимается в атмосферу в виде смога.