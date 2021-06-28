Фестиваль «Безумные дни» стартует в Екатеринбурге в конце недели

VI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» пройдет со 2 по 4 июля. Зрителей ждут сто концертов на любой вкус.

«Безумные дни» — это российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире — La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. Фестиваль проходит в регионе Луарских земель во Франции, в Японии, Польше, а с 2015 года и в Екатеринбурге — это единственный российский город, который принимает фестиваль.

Цель «Безумных дней» — открыть двери в мир классической музыки как можно большему количеству людей. Фестиваль верен себе: концертные залы в самом центре Екатеринбурга, расположенные в шаговой доступности друг от друга, концерты продолжительностью 45-60 минут, доступные цены на билеты.

В 2021 году в рамках фестиваля состоится сто концертов на семи площадках. Концерты «Безумных дней» пройдут в Большом и Камерном залах Свердловской филармонии, Большом и Малом залах Театра юного зрителя, Камерном театре, Доме музыки, Зале Маклецкого. 4 июля «Безумный день» уже во второй раз состоится в Первоуральске. Участниками фестиваля станут более 500 музыкантов из России, Франции, Армении, Японии.

Тема фестиваля 2021 года — «Неслучайные встречи». Когда встречаются музыканты и публика, композиторы и их ученики, музыка барокко и сочинения авторов XXI века.

У людей всегда мало возможностей встретиться с классической музыкой, если только они не выросли в музыкальной семье или не учились в музыкальной школе», — убежден продюсер и художественный руководитель фестиваля Рене Мартен, — так пусть у нас будет как можно больше поводов для неслучайных встреч с вечным искусством!

Среди участников фестиваля — Московский камерный оркестр Musica Viva, Государственный камерный оркестр России, Военный оркестр штаба Центрального военного округа, виолончелисты Александр Рудин и Борис Андрианов, кларнетист Рафаэль Севэр, скрипач Никита Борисоглебский, пианисты Константин Емельянов, Варвара Мягкова, Реми Женье, Эцуко Хирозо, этно-группа «Курайсы», кроссовер-трио «Добрый вечер» и другие исполнители. В концертах фестиваля участвуют все коллективы Свердловской филармонии.

Некоторые коллективы будут созданы прямо во время фестиваля. Примерами творческих коллабораций станут выступление музыкантов камерного оркестра Musica Viva с французским трубачом Роменом Лелё или трио, в составе которого альтист из Екатеринбурга, флейтист из Парижа и пианистка из Еревана.

В рамках фестиваля состоится первое исполнение в Екатеринбурге сочинения композитора Ольги Викторовой «В начале был Бетховен», созданного по заказу фестиваля La Folle Journee в 2020 году. Произведение исполнит Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. Также героями одного из фестивальных концертов станут генеральный консул Германии Матиас Крузе и заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко – на немецком и русском языках им предстоит прочитать фрагменты трагедии Гёте «Эгмонт» в сопровождении Уральского юношеского симфонического оркестра под управлением Антона Шабурова.

Традиционно филармония будет вести трансляцию концерта-закрытия фестиваля на сайте и в группе филармонии ВКонтакте.

Программа фестиваля доступна на сайте безумныедни.рф.