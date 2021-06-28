Давайте и зажигалки продавать по лицензии? — Дмитрий Панов о поправках в закон об оружии

Отрасль потеряет 5 млрд руб., 75% магазинов окажутся на грани закрытия, 9 тыс. человек сократят — оружейники считают потери из-за ужесточения закона. Поправки обоснованные — мнение охотника со стажем.

После того, как 19-летний Ильназ Галявиев устроил в казанской гимназии № 175 стрельбу из официально зарегистрированного ружья Hatsan Escort, Владимир Путин поручил Росгвардии ужесточить правила оборота гражданского оружия. На прошлой неделе Федеральное собрание одобрило соответствующие поправки к закону об оружии.

Законотворцы предлагают повысить возраст для покупки гражданского оружия с 18 лет до 21 года. Расширить круг оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ввести временный запрет на приобретение оружия, если человек получил административное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Аннулировать лицензию, если владелец не позволит Росгвардии осмотреть оружие или место его хранения.

Полуавтоматические охотничьи ружья будут продавать только тем, кто владеет оружием в течение двух лет. Гладкоствольные ружья с повышающей точность стрельбы сверловкой ствола «Ланкастер» и «Парадокс» хотят приравнять к нарезным карабинам. После вступления поправок в силу их можно будет приобрести только спустя пять лет с момента получения разрешения.

Если поправки вступят в силу, объем продаж патронов, аксессуаров и тюнинговых комплектов серьезно сократится, и отрасль лишится пяти миллиардов рублей прибыли в год. Девять тысяч человек попадут под сокращение. 75% оружейных магазинов окажутся на грани закрытия в течение полугода, — считает исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев.

Владельцы десятков компаний-производителей и продавцов оружия направили письма президенту «Опоры России» Александру Калинину с просьбой инициировать более подробную проработку предлагаемых мер.

Предприниматель, автор YouTube-канала «Охота в России», охотник с 17-летним стажем Дмитрий Панов прокомментировал DK.RU ситуацию, связанную с ужесточением законодательства в этой сфере:

— Реакция производителей и продавцов оружия на ужесточение законодательства мне понятна, поскольку эта область итак достаточно зарегулирована. Например, ценз на продажу нарезного оружия всегда существовал. И он обоснованный.

Повышение возраста покупки оружия до 21 года — не критичное изменение, поскольку есть исключения: под ограничение не попадают коренные малочисленные народы, а также люди, прошедшие и проходящие военную службу, имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Больше всего продавцы и производители переживают из-за ужесточения условий продажи полуавтоматических охотничьих ружей, таких как «Ланкастер» и «Парадокс». Эти модели, действительно, достаточно опасные. Сев за руль после получения прав на вождение, вы первое время «косячите»: забываете включить «поворотник», посмотреть в зеркало, прежде чем повернуть и пр. Здесь — так же, только ставки еще выше. К оружию надо привыкнуть, чтобы автоматически соблюдать правила техники безопасности: держать всегда на предохранителе, не носить с патроном в патроннике.

Новичок с «ланкастером» на охоте точно опасен, поскольку пуля летит дальше, чем из гладкоствольного ружья. В приступе азарта можно кого-то ранить и даже убить — таких случаев достаточно. Хотя из всех ЧП на охоте регистрируется 20-30% — из-за перспективы лишения лицензии. Если ранение несерьезное, охотники сами делают перевязки, могут обматерить друг друга, дать по морде — на этом все.

При мне подобного не происходило. Впрочем, много лет назад был неприятный случай. Участник охоты в приступе азарта начал палить в лося, хотя видел, что я нахожусь на линии огня. Он не мог остановиться, несмотря на окрики. Одна пуля прилетела в снег в пяти метрах от меня. Этому человеку было под шестьдесят, он был охотником со стажем, занимал руководящий пост в одном крупном холдинге.

В целом, охотники — выдержанные, дисциплинированные, адекватные люди, которые не ходят стрелять по банкам после бурных возлияний. Но гипотетически любой человек в порыве азарта может слететь с катушек. И не напишешь такой закон, который мог бы от этого защитить.

На мой взгляд, регулирование надо усиливать в сфере прохождения медицинских освидетельствований, дающих право на получение лицензий на оружие. В ней точно есть проблемы: справки спокойно продаются и покупаются. Я слышал от многих знакомых, что в Москве такой документ можно приобрести за 2-3 тыс. руб.

Резюме: поправки в закон «Об оружии» в общем-то обоснованные. Однако дальнейшее ужесточение законодательства в этой сфере будет чрезмерным. К примеру, зажигалки потенциально являются источником серьезной опасности — дети с ними балуются. Давайте и их продавать по лицензии?

В Росгвардии заявляют, что поправки будут способствовать развитию культуры оружия в стране и повышать защищенность общества, пишет JustMedia.ru.

Ранее DK.RU рассказывал о «Волковском охотхозяйстве», которое принадлежит предпринимателю Валерию Малышеву, собственнику и основателю сети клиник «Здоровье 365» и строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург».