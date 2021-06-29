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Ресторан «Тануки» представил новое летнее меню

Ресторан «Тануки» представил новое летнее меню
Иллюстрация: «Тануки»

Гребешок, лосось и авокадо стали базовыми продуктами для создания летних роллов. Кроме того, в меню добавили легкие салаты: с лососем и авокадо, с гребешком и манго и др.

При создании летнего меню концептуальный бренд-шеф «Тануки» Олег Чаркян опирался на принципы Casual dining, чтобы сохранить демократичные цены, но добавить изысканную подачу.

Мы уделили много внимания концепции здорового образа жизни. Новые позиции в меню стали более сбалансированными и при этом сохранили лёгкость, — рассказал он.

В основу новых роллов легли гребешок, лосось и авокадо. Обновленные салаты, например, салат с креветками и соусом из чёрных бобов, порадуют всех любителей утонченной паназиатской кухни. Также на одной тарелке в «Тануки» встретились пастрами и корейская капуста кимчи. В нескольких рецептах используется традиционный индийский хлеб Роти.

Стоит отметить, цены на блюда из летнего и основного меню во всех ресторанах остаются на прежнем доступном уровне.

Подробнее о «Тануки»

 
Бренд японских ресторанов «Тануки» был основан в 2004 году ресторатором Александром Орловым и партнерами. В настоящее время это удобная служба доставки и более 70 ресторанов в России и за рубежом. За 17-летнюю историю бренда миллионы гостей уже оценили высокий уровень сервиса, а также обширное меню, которое насчитывает более 200 позиций и регулярно обновляется. Особое внимание в «Тануки» уделяется качеству ингредиентов и авторским рецептурам.
География «Тануки»: Россия (70 ресторанов в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Казани), Украина (2 ресторана в Киеве и Харькове), США (1 ресторан в Майами), Казахстан (1 ресторан в Алматы), ОАЭ (1 ресторан в Дубае).
 

Олег Чакрян: справка

 
концептуальный бренд шеф ресторанов Тануки. Карьеру повара начал в 2003 году и с тех пор продолжает профессионально развиваться. Проходил стажировку в странах Азии, посещал заводы в Китае, Корее, Англии, Беларуси и других стран. Участвовал в открытии ресторанов японского бренда «Тануки» в Москве, Казахстане, ОАЭ и США. С 2017 года он бренд-шеф «Тануки», а с 2018 года — концептуальный бренд-шеф.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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