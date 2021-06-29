Ресторан «Тануки» представил новое летнее меню

Гребешок, лосось и авокадо стали базовыми продуктами для создания летних роллов. Кроме того, в меню добавили легкие салаты: с лососем и авокадо, с гребешком и манго и др.

При создании летнего меню концептуальный бренд-шеф «Тануки» Олег Чаркян опирался на принципы Casual dining, чтобы сохранить демократичные цены, но добавить изысканную подачу.

Мы уделили много внимания концепции здорового образа жизни. Новые позиции в меню стали более сбалансированными и при этом сохранили лёгкость, — рассказал он.

В основу новых роллов легли гребешок, лосось и авокадо. Обновленные салаты, например, салат с креветками и соусом из чёрных бобов, порадуют всех любителей утонченной паназиатской кухни. Также на одной тарелке в «Тануки» встретились пастрами и корейская капуста кимчи. В нескольких рецептах используется традиционный индийский хлеб Роти.

Стоит отметить, цены на блюда из летнего и основного меню во всех ресторанах остаются на прежнем доступном уровне.

Подробнее о «Тануки» Бренд японских ресторанов «Тануки» был основан в 2004 году ресторатором Александром Орловым и партнерами. В настоящее время это удобная служба доставки и более 70 ресторанов в России и за рубежом. За 17-летнюю историю бренда миллионы гостей уже оценили высокий уровень сервиса, а также обширное меню, которое насчитывает более 200 позиций и регулярно обновляется. Особое внимание в «Тануки» уделяется качеству ингредиентов и авторским рецептурам.

География «Тануки»: Россия (70 ресторанов в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Казани), Украина (2 ресторана в Киеве и Харькове), США (1 ресторан в Майами), Казахстан (1 ресторан в Алматы), ОАЭ (1 ресторан в Дубае).