Ресторан «Тануки» представил новое летнее меню
Гребешок, лосось и авокадо стали базовыми продуктами для создания летних роллов. Кроме того, в меню добавили легкие салаты: с лососем и авокадо, с гребешком и манго и др.
При создании летнего меню концептуальный бренд-шеф «Тануки» Олег Чаркян опирался на принципы Casual dining, чтобы сохранить демократичные цены, но добавить изысканную подачу.
Мы уделили много внимания концепции здорового образа жизни. Новые позиции в меню стали более сбалансированными и при этом сохранили лёгкость, — рассказал он.
В основу новых роллов легли гребешок, лосось и авокадо. Обновленные салаты, например, салат с креветками и соусом из чёрных бобов, порадуют всех любителей утонченной паназиатской кухни. Также на одной тарелке в «Тануки» встретились пастрами и корейская капуста кимчи. В нескольких рецептах используется традиционный индийский хлеб Роти.
Стоит отметить, цены на блюда из летнего и основного меню во всех ресторанах остаются на прежнем доступном уровне.
Подробнее о «Тануки»
География «Тануки»: Россия (70 ресторанов в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Казани), Украина (2 ресторана в Киеве и Харькове), США (1 ресторан в Майами), Казахстан (1 ресторан в Алматы), ОАЭ (1 ресторан в Дубае).
Олег Чакрян: справка