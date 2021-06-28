Освободили от долгов — новый виток в «семейном банкротстве» Плаксиных

Михаил Плаксин был поручителем и залогодателем по кредиту, который его отец застройщик и экс-депутат Игорь Плаксин взял в Примсоцбанке. Позднее старшего и младшего Плаксиных признали банкротами.

Арбитражный суд Свердловской области освободил Михаила Плаксина от выплаты долгов. Ранее на банкротных торгах был продан принадлежащий ему Cadillac GMT 926 (ок. 1,6 млн руб.) и нежилые помещения в здании на улице Крестинского, 44. Благодаря этому «реестр частично погашен». Суд счел, что дальнейшее пополнение конкурсной массы невозможно. Какую сумму не выплатят кредиторам, неизвестно.

Банкротный процесс над Михаилом Плаксиным стартовал в августе 2018 г. по иску «Примсоцбанка», требовавшего взыскать с него почти 300 млн руб. Аналогичный иск был подан в отношении Игоря Плаксина. Семейное банкротство стало следствием скандала с одним из самых известных региональных недостроев — ЖК «Первый Николаевский».

Строительство вела компания «Уралэнергостройкомплекс», а ее генподрядчиком была компания «Стройуниверсал». Плаксины же выступали поручителями по займу «Стройуниверсала». Во время строительства ЖК «Первый Николаевский» у застройщика возникли финансовые сложности, в результате чего пострадали более 700 семей.

В отношении Игоря Плаксина возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, Плаксин в 2016 г. похитил свыше 258 млн руб., которые в качестве авансовых платежей получило подконтрольное ему ООО «Стройуниверсал». Сейчас дело рассматривается в суде.

Напомним, что ЖК «Первый Николаевский» достраивает компания Prinzip. Его название изменили на «Татлин».

Ранее DK.RU сообщил, что суд признал банкротом Илью Полищука, директора строительной компании «СМУ-3», одного из старейших предприятий строительной отрасли Екатеринбурга. Среди объектов, возведенных компанией, — здание правительства области, цеха предприятий оборонного комплекса, ТРЦ «Парк Хаус», два терминала Кольцово и другие.

В последние десятилетия СМУ-3 строило в том числе жилую недвижимость высокого класса: «Панорама», «Вивальди», «Да Винчи». С последним объектом у компании возникли проблемы. Илья Полищук задолжал кредиторам около 7 млн руб. Заявление с требованием признать его несостоятельным поступило в арбитражный суд 9 июня 2020 г.

Заявление поступило от частного лица — Евгении Сапожниковой. Также кредиторами выступали Марина Самойлова, Александр Шильников, Дмитрий Гудков, Александр Беспрозванный, Сергей Шиловских, Сергей Юрьев, Наталья Лаврентьева, Елена Берчатова и Евгений Личидов.