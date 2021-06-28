Полиция охотится на продавцов и покупателей фальшивых справок о прививках. Что им грозит?

На черном рынке растет число предложений о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и медотводов. В Екатеринбурге задержали изготовителя подделок с набором печатей нескольких больниц.

25 июня оперуполномоченные УЭБ и ПК Екатеринбурга в ходе проверочной закупки поймали мужчину, сбывавшего медотводы от вакцинации. Он продал сотрудникам органов четыре справки (по 1 тыс. руб. каждая), якобы оформленные в трех больницах Екатеринбурга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный дал признательные показания и написал явку с повинной. Больницы Екатеринбурга № 41, 7 и 23, чьи данные фигурировали в поддельных справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют.

Действия задержанного подпадают под статью 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Покупателям поддельных документов также грозит уголовная ответственность — арест на срок до шести месяцев, — подчеркивает Валерий Горелых.

На фоне новых ограничений и требования обязательной вакцинации для работников сферы услуг и торговли число предложений о продаже фальшивых справок о противопоказаниях и сертификатов о прививках (в том числе с отметкой на Госуслугах) резко выросло. По данным Forbes, за половину июня 2021 г. в рунете появилось более 500 новых доменов с предложениями о продаже справок о вакцинации от коронавируса. В мае их было 360. Цены на подделки разные: от 1200 до 25 тыс. руб.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 93 182 случая COVID (+249 по данным на 27 июня). Состояние 419 госпитализированных оценивается как тяжелое, число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2 305.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растет последние недели. Из-за этого в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене».

Ранее DK.RU сообщил, что гендиректор концертной компании ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев написал письмо Евгению Куйвашеву. В нем он сформулировал список мер, которые помогут индустрии развлечений выжить в третью волну пандемии. В частности, предложил возложить на организаторов корпоративных и массовых мероприятий, а также устроителей концертов, выставок и других культурно-массовых событий обязанность по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер (маски, антисептики), контроль за допуском на мероприятия не менее 30-60% человек, которые привиты (имеют электронный сертификат) или уже переболели, или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Либо можно ввести обязательство делать экспресс-тесты на площадке.

Напомним, что президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о рисках для компаний из разных сфер и принудительной вакцинации персонала. Он подчеркнул, что больше всего переживает за коллег из сфер туриндустрии и событийного предпринимательства.