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Популярность ипотеки в России падает: ставки по ней растут

Популярность ипотеки в России падает: ставки по ней растут
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

«Многие игроки розничного кредитования уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки». Из-за повышения ключевой ставки жилищные кредиты стали пользоваться меньшей популярностью.

#НОВОСТИ

Число и объемы ипотечных кредитов, выданных в мае, снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За месяц было выдано 57,1 тыс. ссуд на 184 млрд руб., показатели упали на 27% и 28,2% соответственно. 

Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах, — сказал агентству гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

В начале года средняя ставка по ипотеке в России составляла примерно 7,2%, по итогам апреля она выросла до 7,3%, по данным ЦБ. Учитывая повышение ставки по программе льготной ипотеки с 1 июля до 7% с нынешних 6,5%, показатель вырастет еще сильнее. 

Кроме того, в апреле общий размер долга россиян по жилищным кредитам впервые превысил 10 трлн руб. 

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Вместе с повышением ставки по льготной ипотеке по ней снизились и лимиты: теперь они составляют 3 млн руб. при прежних 6 млн руб. в регионах и 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всего за время действия программы льготной ипотекой воспользовались более 500 тыс. семей.

Автор: Андрей Пермяков
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