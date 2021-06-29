Локдаун усилил спрос на бухгалтерский аутсорсинг. Лучшие по бухучету в Екатеринбурге

Преимущество аутсорсинговых компаний в том, что многие из них уже работали дистанционно, перестраивать процессы не требовалось, все работало как часы. Ведущие компании на рынке учета в рейтинге DK.RU

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих аутсорсинговых бухгалтерских компаний Екатеринбурга по обороту услуг в 2020 г.

В рейтинг вошли региональные классические аутсорсинговые бухгалтерские компании, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области, специализирующиеся на услугах налогового и бухгалтерского учета. В рейтинг не включены сервисы и платформы, предлагающие услуги по налоговому учету и бухучету (представляют отдельный сегмент).

Тройка лидеров по обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2020 г.:

1. Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» (входит в Аудиторскую группу «Капитал») — 67.073 млн руб.

2. Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» — 55.392 млн руб.

3. «ФинЭксперт-Екатеринбург» — 25.734 млн руб.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы DK.RU проанализировали открытые источники — сайты компаний, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке услуг бухгалтерского аутсорсинга.

На втором этапе специалисты DK.RU разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности.

Основной ранжирующий показатель — оборот от аутсорсинга налоговых и бухгалтерских учетных функций, расчета заработной платы, отчетности РСБУ и МСФО компаний в 2020 г., млн руб.

В 2020 г. девять из десяти участников рейтинга увеличили обороты от аутсорсинга бухгалтерского учета. Наиболее динамичная по приросту оборота компания — «АС-Консалтинг» — увеличила выручку на 44,2%.

Годовой оборот по одному клиенту у участников рейтинга варьируется от 36,4 до 496,8 тыс. руб. Самый высокий годовой оборот на одного клиента у Аутсорсинговый центр «Основа Капитал». При этом стоит отметить, что самый высокий годовой оборот на одного бухгалтера у Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» — 3.956 млн руб., у компании ПРОФЕССИОНАЛЫ. Бухгалтерское обслуживание. Юридические услуги — 2.466 млн руб., у Консалтинговой компании «ГРОССБУХ» — 2.050 млн руб.

Всего в 2020 г. компании - участницы рейтинга обслужили 1951 юрлицо и 17 частных клиентов.

Прогнозы развития рынка

Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра «Основа Капитал»:

— В 2020 г. значимым событием для всех был коронавирус, не столько сама пандемия, сколько те условия, в которые мы были поставлены. Как мне кажется, в новых условиях аутсорсинговые компании по бухучету смогли показать свое конкурентное преимущество относительно штатной бухгалтерии. Возможно, если раньше предприниматель сравнивал, что лучше — аутсорсинг или штатный бухгалтер и не мог принять решение, то в прошлом году в связи с оптимизацией расходов и переходом на удаленную работу многие увидели для себя возможности в сотрудничестве с аутсорсинговыми компаниями. Можно сказать, что история с ковидом подтолкнула предпринимателей и способствовала развитию рынка аутсорсинговых бухгалтерских услуг.

Преимущество аутсорсинговых компаний в том, что многим даже не пришлось переходить на дистанционный формат работы, остальные сделали это эффективно и быстро. Аутсорсинговым компаниям в этой части не потребовалось перестраивать процессы, все работало как часы. В нашем случае сотрудники работали в офисе, но, как только ситуация в феврале ухудшилась, мы заранее подготовили инфраструктуру, выстроили логистику документов от клиентов под формат удаленной работы. Бухгалтерские базы у нас и так хранятся в облаке, что не потребовало дополнительных преобразований. По штатной бухгалтерии, знаю, многие оказались не готовы к переходу.

Еще одно конкурентное преимущество крупных аутсорсинговых компаний в меняющихся условиях — оперативное реагирование на изменения. Наши налоговые консультанты в курсе изменений, быстро интерпретируют законодательство, предлагают клиентам варианты.

В целом рынок аутсорсинговых бухгалтерских услуг растущий. Но он остается инертным: клиенты консервативны и осторожны в выборе партнеров, срок принятия решения достаточно долгий.

Из сохранившихся трендов — принятая модель бухгалтеров-универсалов в сегменте малого, среднего бизнеса, когда один-два специалиста закрывают всю бухгалтерию — последние три года меняется. Предприниматели начинают понимать, что бухгалтер-универсал не может справиться с требованиями учета, не может вести учет качественно. При этом найти профессионального бухгалтера сложно, а нанять несколько узких специалистов нет возможности. Соответственно, бизнес понимает, что вопрос требует решения.

Продолжается тренд по «обелению» бизнеса. Для нас это позитивный тренд, когда есть требования к качественному ведению учета в одной базе, когда вся информация должна быть своевременно и точно отражена. Главное требование к профессионализму и качеству, а не к тому, чтобы бухгалтер держал язык за зубами и минимизировал НДС.

Из трендов, ощутимых в 2020-21 гг., — бум, связанный с изменением программных продуктов: поиск учетных систем, которые позволяют одновременно закрывать учет оперативный, бухгалтерский, управленческий. Есть понимание, что нет смысла вести учет в разных программах, так как много сил уходит на администрирование, накапливается много ошибок. Идет поиск удобных ПО, которые закрывают все вопросы. Тенденция на внедрение ERP-систем, 1C:Комплексная автоматизация, 1С:Управление торговлей. К нам поступает много запросов на консультации по выбору и внедрению ПО.

Сегодня есть запрос от собственников не столько на услуги бухгалтерского аутсорсинга, сколько услуги по постановке и ведению управленческого учета, к чему штатные бухгалтеры в силу загруженности и недостаточности компетенции часто не готовы. В нашей компании выручка от услуг по управленческому учету стала сопоставима с выручкой от бухгалтерских услуг. При этом бизнесмены ищут партнера, а не просто бухгалтера. Они ждут от нас постановки учетных процессов, а не подхода: ваши проблемы в бизнесе — не наши проблемы, что вы нам дали, то мы и отражаем, рассчитываем декларации и на этом наше участие ограничивается. Они ждут, что мы вникнем в проблематику процессов, оптимизируем модели, им не придется тратить время на поиск оптимальных решений для улучшения системы. Рассматривают партнерство как часть стратегии по эффективности бизнеса.

Переход на дистанционное обслуживание привел к тому, что мы конкурируем не внутри региона и города, а в целом по стране. Таким образом, рынок перестает быть региональным, он стал шире, многообразнее. Если говорить по нам — есть пул клиентов из Московской области, Южного Федерального округа и ряда других регионов.

Небольшие аутсорсинговые компании, которые были поставщиками бухгалтеров-фрилансеров для микропредприятий на упрощенке, постепенно уходят с рынка: их вытесняют либо банковские бухгалтерии, либо облачные решения. Для крупных игроков IT-бухгалтерия не представляет угрозы. Изначально, когда такие решения появлялись, было ощущение, что мы будем конкурировать. Сейчас видим, что качество учета рассчитано на микропредприятия и ИП, которые работают на упрощенной системе налогообложения и не являются нашей целевой аудиторией. Наши клиенты крупнее — производство, строительство, оптово-розничная торговля, сети общественного питания.

В целом, профессиональные бухгалтерские компании понимают портрет своего клиента, отказываются от непрофильного сотрудничества, стараются найти свою нишу, четко сформулировать продукт, услугу, подойти к выбору партнера-клиента стратегически.

Мы ищем своего клиента по сложности учета, по обороту. Недостаточно привлечь любого клиента — важно понять, как выстроены процессы у него. Поэтому компании сегодня проводят серьезные маркетинговые исследования пула потенциальных клиентов.

До конца года нас ждет очередной локдаун, и он близко. Думаю, запрос на смену штатной бухгалтерии на аутсорсинг усилится.

Юлия Мазеина, руководитель Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»:

— Одним из значимых событий 2020 г., как и для многих других бизнес-ниш, стал «коронавирусный» локдаун, который заморозил бизнес практически на полгода. Некоторые предприниматели решили отказаться от бухгалтерии на аутсорсинге и вести дела самостоятельно. Однако в последние месяцы локдауна и по его завершении бизнес стал активно интересоваться бухгалтерским аутсорсингом. В кризис предприниматели больше заботятся об оптимизации расходов, а бухгалтерский аутсорсинг в этом сильно помогает. Отказываться от услуг бухгалтера крупным компаниям нельзя, начнутся проблемы, а вот снизить расходы на заработную плату штатного сотрудника и содержание его рабочего места — разумно. Тем более что качество предоставляемых аутсорсинговыми компаниями услуг позволяет это.

Еще сильнее локдаун повлиял на аутсорсинговые бухгалтерские компании, которые оказывают аудиторские услуги. Обычно на период с марта по май приходится пик активности, когда мы выдаем аудиторские заключения. Но возможности посещать офисы заказчиков очно в 2020 г. не было, отсутствие доступа к оригиналам документов не позволяло подтвердить их подлинность. Также не было возможности визуально осмотреть активы фирм, провести выборочные инвентаризации и интервью с персоналом. Сроки окончания работ по аудиту за 2019 г. растянулись почти до сентября 2020 г.

Было еще одно неприятное изменение для аудиторских компаний — повышение критериев для обязательного аудита с 400 до 800 млн руб. по размеру выручки и с 60 до 400 млн руб. по размеру активов бухгалтерского баланса. Поток клиентов по обязательному аудиту значительно уменьшился: аудиторские компании были вынуждены либо перепрофилироваться, либо перераспределять доли оказываемых услуг в пользу других.

Но локдаун все-таки принес для бухгалтерского аутсорсинга и новые возможности: была востребована помощь по оформлению мер господдержки, льготного кредитования, антикризисного налогового консалтинга.

Еще одна хорошая новость, которая коснулась рынка бухгалтерского аутсорсинга. Компаниям, попадающим под 115-ФЗ, жилось чуть спокойнее так как Росфинмониторинг приостановил проверки соблюдения требований «антиотмывочного закона», за исключением отдельных случаев.

В целом тенденция такая: рынок движется к комплексному финансовому аутсорсингу. Многие клиенты хотят видеть в нас не просто главного бухгалтера и налогового консультанта, а специалиста, который разбирается в законодательстве, может грамотно, а главное — своевременно предоставлять информацию по изменениям в законах, о льготах, которые предоставляет государство. Это совершенно другой уровень качества и подготовки специалистов, другой уровень сервиса и технологического оснащения компании-аутсорсера.

Еще одна тенденция — удаленное оказание все большего количества услуг. Даже аудит смог успешно адаптироваться к удаленному формату и автоматизировать аудиторские процедуры: видеоконференции вместо личных интервью на территории заказчика; передача документов на проверку в электронном формате. А это влечет за собой необходимость обеспечить безопасность передачи данных с помощью электронного документооборота (ЭДО) с усиленной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и хранения данных в надежных облачных хранилищах и дополнительно стимулирует использование новых технологий в работе аутсорсинговых бухгалтерских компаний.

Клиент тем временем не хочет погружаться, но хочет быть в курсе. Поэтому одна из основных тенденций в рамках развития технологичности — ведение дел с помощью CRM-системы. Так клиент может ставить задачи и следить за их выполнением удаленно, не отвлекаясь от своей основной работы. Огромная экономия времени и сил как для бизнесмена, так и для бухгалтера.

Третья тенденция — появление нового сегмента на рынке, а именно компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, которые хотят наладить удаленное сотрудничество.

В целом рынок аутсорсинговых бухгалтерских агентств в Свердловской области достаточно насыщен хорошими, квалифицированными компаниями, не уступающими по уровню «столичным», а вот уровень цен на услуги при этом ниже.

Я думаю, что в следующие несколько лет все больше компаний будут выбирать для себя финансовый аутсорсинг. Ситуация развивается так, что ФНС берет под контроль финансовые потоки бизнеса все больше и больше. Тенденция идет к составлению налоговых расчетов и определению суммы налога к уплате самим налоговым органом.

С этим возможности законного налогового планирования будут ограничены правильно выбранной системой налогообложения и использованием всевозможных государственных льготных программ. Таким образом, экономия в налогах и бухгалтерии будет связана с поиском квалифицированного подрядчика.

Кроме того, владельцы бизнеса сами начинают стремиться к «обелению» своего бизнеса, чтобы эффективно работать с контрагентами и кредитными организациями. Поэтому в последующие годы будет расти интерес собственников к инициативному аудиту и управленческому учету, которые помогают контролировать финансовые показатели бизнеса и своевременно вмешиваться в ситуацию для получения необходимого результата.

Евгений Столбовский, партнер, управляющий «ФинЭксперт-Екатеринбург»:

— 2020 и 2021 гг. запомнятся всем как сложные годы работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как и многие другие, мы осваивали работу «на удаленке». В начале было сложно, не все понятно, но со всем справились. Скажу больше — во времена тотального спада многие компании среднего бизнеса задумались об оптимизации расходов и перевели свою бухгалтерскую службу на аутсорсинг. Таким образом бухгалтерский аутсорсинг в новых условиях оказался очень востребованным, рынок существенно расширился в сторону более крупного бизнеса.

Как и ранее, я убежден, от бухгалтерии клиент, в первую очередь требует качества и оперативности. Именно это должны давать ему аутсорсинговые компании. Общение же с клиентом устойчиво смещается в сторону телефонных и интернет-звонков, мессенджеров, видеоконференций, а документооборот все больше осуществляют при помощи специализированных программ.

Эта тенденция открывает дополнительные перспективы развития аутсорсинговых компаний — открывается возможность получать клиентов по всей стране, а не только в месте локации офиса, но это же одновременно повышает конкуренцию на рынке бухгалтерского аутсорсинга.

В условиях высокой конкуренции некоторые аутсорсеры демпингуют. Считаю такой путь бесперспективным, поскольку существенное снижение цены неизбежно ведет к потере качества, а главным для аутсорсинговой компании является ее репутация. Но есть и разумное зерно, ведущее к снижению стоимости аутсорсинговых услуг — it-автоматизация процессов учета и сдачи отчетности. Многие аутсорсинговые компании сегодня прошли значительный путь в этом направлении, а значит уже осуществили вложения в it-разработки и могут предлагать клиенту более низкие цены.

В целом я убежден, что в будущем рынок аутсорсинга бухгалтерии будет только расти, однако уже сейчас он является насыщенным и высококонкурентным.