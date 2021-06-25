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S&P повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до «B», прогноз «стабильный»

S&P повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до «B», прогноз «стабильный»
Иллюстрация: Предоставлено ИК «Фридом Финанс»

«Получение долгосрочного кредитного рейтинга «В» от одного из ведущих мировых рейтинговых агентств — очень важный для нас этап. Это признание нашей устойчивости, прозрачности и развития».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Международное рейтинговое агентство Standard Poor's Global Ratings пересмотрело долгосрочные кредитные рейтинги ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс», повысив их с «B-» до «B» и дав стабильный прогноз. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги российской и казахстанской «дочек» Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) на уровне «B». Улучшение рейтингов эксперты Standard Poor's объясняют значительным притоком средств розничных инвесторов на фондовые рынки России и Казахстана в фискальном году, закончившемся 31 марта 2021 года. 

«Freedom Holding Corp. показала значительный рост прибыли. Мы видим, что объемы продаж остаются высокими в 2021 году и ожидаем продолжения их роста и в 2022-м», — говорится в отчете S&P.

Получение долгосрочного кредитного рейтинга «В» от одного из ведущих мировых рейтинговых агентств — очень важный для нас этап. Это признание нашей устойчивости, прозрачности и развития. Сегодня Freedom Holding Corp. — это системно значимая на рынке компания и надежный партнер для наших клиентов. Это подтверждают результаты нашей деятельности. Капитализация холдинга превышает $3,7 млрд что в 3,5 раза больше, чем год назад. Мы видим рост интереса к акциям FRHC со стороны крупнейших зарубежных институциональных инвесторов. Мы продолжим улучшать наши бизнес-процессы, чтобы ежедневно предоставлять нашим клиентам сервис высочайшего уровня, — прокомментировал событие CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Стабильный прогноз отражает ожидания S&P в отношении следующих 12-18 месяцев. По мнению экспертов агентства, группа продолжит наращивать доходность и капитализацию, привлекая клиентов в местных юрисдикциях. Эксперты рассчитывают, что Freedom Holding Corp. продолжит демонстрировать высокую рентабельность.

По оценке S&P Global Ratings, риск-профиль группы улучшился по сравнению с предыдущими годами, так как сейчас ее портфель в большей степени ориентирован на инструменты с фиксированной доходностью.

Справка

 
Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в девяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3,7 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США). ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 44 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 119 тыс. по итогам мая 2021 года).
 

 

 
Автор: Гринина Ирина
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