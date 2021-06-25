Союз предпринимателей и профсоюзы просят обязать привиться всех взрослых россиян

«Уровень вакцинации населения один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране».

Российский союз предпринимателей и промышленников, а также Федерация независимых профсоюзов обратились с призывом к работающим россиянам поставить прививку от коронавируса, чтобы «эффективно трудиться и обезопасить родных и близких». Организации призвали работодателей «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников», а правительство — «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения», за исключением тех, у кого есть или необходимый уровень антител.

Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране, — говорится в обращении.

Пандемия коронавируса в россии нанесла и продолжает наносить значительный урон экономике и благополучию работников: значительно сократилось количество отработанных в течение года часов, ликвидированы тысячи рабочих мест, многие потеряли работу. В то же время положение работников во многом определяется проблемами предприятий: ограничениями в производственной деятельности, падением спроса, финансовыми трудностями, перечисляют РСПП и Федерация профсоюзов.

Целый ряд крупных российских компаний уже оповестили сотрудников об обязательной вакцинации от коронавируса под угрозой отстранения от работы без сохранения зарплаты. Некоторые обещают денежные выплаты тем, кто добровольно поставит прививку.