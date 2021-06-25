Евгения Куйвашева просят спасти ивент-рынок Екатеринбурга и предлагают план действий

Гендиректор концертной компании ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев сформулировал в письме губернатору список мер, которые помогут индустрии развлечений выжить в третью волну пандемии.

В письме Евгению Куйвашеву уральский бизнесмен констатирует: организаторы мероприятий не могут нормально работать уже полтора года, они узнают об ограничениях за пару дней, когда проведена колоссальная работа, потрачены деньги и время.

Znak.com опубликовал меры по спасению отрасли, предлагаемые Алексеем Краснобаевым:

— возложить на руководителей компаний, которые хотят проводить корпоративное мероприятие, обязанность — вакцинировать не менее 30-60% трудового коллектива;

— возложить на организаторов корпоративных и массовых мероприятий, а также устроителей концертов, выставок и других культурно-массовых событий обязанность по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер (маски, антисептики), контроль за допуском на мероприятия не менее 30-60% человек, которые привиты (имеют электронный сертификат) или уже переболели, или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Либо можно ввести обязательство делать экспресс-тесты на площадке;

— в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе контролировать процент заполняемости концертных площадок;

— в оперштаб привлечь в качестве консультанта эксперта, занятого в сфере организации массовых мероприятий (из коммерческих структур), чтобы, по возможности, решения принимались с учетом специфики отрасли.

Алексей Краснобаев подчеркивает, что запреты и ограничения уничтожат рынок ивентов.

По данным JustMedia.ru, за последние сутки в Свердловской области подтвердилось 213 новых случаев коронавируса. Подтверждена смерть 18 пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии – 92 792 человека, зарегистрировано 3 760 летальных исходов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет последние недели. Из-за этого в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене». Евгений Куйвашев заявил, что не будут проводиться выпускные в школах.

На этой неделе президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о рисках для компаний из разных сфер и принудительной вакцинации персонала. Он подчеркнул, что больше всего переживает за коллег из сфер туриндустрии и событийного предпринимательства.