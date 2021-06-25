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«Если хочешь пожить за рубежом, в какой-то момент надо просто взять и приехать»

«Если хочешь пожить за рубежом, в какой-то момент надо просто взять и приехать»
Иллюстрация: https://www.youtube.com

«Осенью мой брат случайно узнал о вакансии в калифорнийском офисе своей компании. Написал емейл - не ответили. Тогда он занял денег на билет и вместо медового месяца прилетел на неделю».

#ЛАЙФХАКИ

Андрей Дороничев, директор по продуктам в Google, рассказал в своем Instagram о настойчивости тех, кто действительно хочет переехать за рубеж.

— У меня есть брат. Я им очень горжусь. За 5 лет в Долине, он проделал путь от просто иммигранта до лидера VR направления. Сегодня у него день рождения, и я хочу рассказать его историю.

Серега работал геологом. Сначала в полях, в Сургуте, затем в Московском офисе. Хотел пожить за рубежом, но все откладывал. Потом кризис. Денег стало не хватать. Я позвонил ему: «Сейчас самое время. Терять нечего. Прими решение, а пути найдутся». В 2015 он так и сделал.

Начал искать пути переезда. Первый — поехать учиться на МБА. Серега стал зубрить GMAT и писать эссе. Одновременно нашли юристов готовить кейс для визы таланта. Был ещё вариант перевода внутри компании, но он казался слабым — нефть дешевая, все трансферы отменили. И последний — грин карта по лотерее, он безуспешно пробовал уже 4 года.

Осенью он случайно узнал о вакансии в калифорнийском офисе своей компании. Написал емейл — не ответили. Позвонил им — отказали. Тогда он занял денег на билет и вместо медового месяца прилетел на неделю. Позвонил им опять «я тут в отпуске, хочу зайти посмотреть офис». Сказали «ладно, в четверг».

Цель визита — чтоб заметили и пригласили еще. Получилось. Под вечер пятницы его попросили остаться на понедельник и вторник, поучаствовать в воркшопе. Он поменял билет. Все выходные готовился. Воркшоп прошел отлично. Практический опыт из Сибири был ценным источником знаний для команды. В конце глава офиса сказал, что подумает насчет перевода, но веры не было.

Серега вернулся в Москву и продолжил поступать в вузы. А 7 января ему пришло предложение о переводе в тот офис. Они с женой переехали в марте. Обжились. Серега увидел возможность внедрять VR в нефтянке и убедил компанию начать проект. С тех пор вырастил целое направление и стал одним из центровых экспертов по b2b VR в Долине.

А через 2 года жена выиграла в лотерею грин карту. Можно сказать «повезло». Но для этого они 6 раз подавались.

Выводы:

1.Есть много путей к мечте. Важно решиться и пробовать все;
2.Если хочешь пожить за рубежом, в какой-то момент надо просто взять и приехать. Искать варианты тут;
3.«Чтобы выиграть лотерею надо хотя бы купить билет».

Автор: Гринина Ирина
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