Две уральские франшизы вошли в ТОП-30 самых выгодных

Forbes представил традиционный рейтинг лучших франшиз. Он формируется ежегодно на основе анализа нескольких сотен российских компаний, с учетом данных порталов по франчайзингу и мнений экспертов.

Forbes оценивает франшизы по пяти критериям: средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи с двумя и более точками. Компании группируются по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжируются с учетом собранной информации.

В этом году в ТОП-30 самых выгодных вошли уральские KIBERone и «Мозгобойня». Обе включены в категорию, где размер инвестиций в открытие точки не превышает 1 млн руб.

Детская школа программирования KIBERone занимает первую строчку в своей группе. Объем инвестиций франчайзи в открытие точки составляет 350 тыс. руб. Годовая выручка — 8,7 млн руб., прибыль — 4,9 млн руб. На сегодняшний день в сети работает 261 франчайзинговая точка.

Школа KIBERone была создана екатеринбургским маркетологом Ольгой Апальковой после того, как она не нашла подходящего продукта для своего семилетнего сына. В сентябре 2020 г. компанию признали лучшей в мире в сфере цифрового образования для детей на конкурсе WSIS Prizes, проводимом под эгидой ООН и ЮНЕСКО.

«Мозгобойня» входит в рейтинг лучших франшиз второй год подряд. По данным издания, для запуска проекта инвестору достаточно 300 тыс. руб. Годовая выручка составляет 1,5 млн руб., прибыль — 800 тыс. руб. Всего на сегодняшний день открыто 275 франчайзинговых точек «Мозгобойни».

Ранее DK.RU рассказывал, что интеллектуально-развлекательная игра была придумана в 2012 г. в Минске. В 2016 г. франшизу «Мозгобойни» купили Руслан Гилязов, Антон Писчиков, Николай Тисенко и Александр Лежнин и запустили игру в Екатеринбурге. Спустя 1,5 года они владели уже девятью франшизами «Мозгобойни», а в конце 2018 г. выкупили доли российских партнеров и стали мажоритарными владельцами компании.

В какой бы части мира — в Америке, на Северном Кавказе или в Североуральске, люди ни играли в «Мозгобойню», отвечать они будут на вопросы, придуманные в Екатеринбурге, — отметил один из совладельцев франшизы Руслан Гилязов в специальном видеопроекте DK.RU.

Компания делает упор на офлайн-общение. Однако пандемия внесла свои корректировки в эту идею: во время самоизоляции «Мозгобойня» начала проводить онлайн-игры Mozgo Party и «Мозгобойня Live».