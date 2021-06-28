В Свердловской области создадут региональное отделение Российского исторического общества

24 июня на базе УрФУ состоялось заседание Свердловского отделения РИО. Участники обсудили направления работы на ближайшую перспективу и выдвинули кандидата на пост председателя отделения.

Уральский Федеральный университет провел расширенное заседание совета Свердловского отделения Российского исторического общества. Вопросы об учреждении отделения поднимались еще два года назад, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции этот процесс отложился. Инициаторами создания в Екатеринбурге отделения РИО выступили УрФУ и Институт истории и археологии УрО РАН. В заседании приняли участие 25 представителей профессионального исторического сообщества России.

Одной из ключевых тем мероприятия стало избрание председателя регионального отделения РИО. На этот пост коллегиально предложили кандидатуру Виктора Кокшарова, ректора УрФУ. Предложение принял к рассмотрению Константин Могилевский, председатель Правления Российского исторического общества.

Кроме того, на заседании обсудили направления деятельности и проблемы исторического сообщества. Так, профессор кафедры истории России УрФУ Дмитрий Редин выразил надежду на то, что региональное отделение РИО поспособствует взаимодействию профессиональных историков с представителями публичной истории.

Сегодня большая проблема для нас — членов профессионального сообщества — это связь с широкими кругами читателей, работа по популяризации исторических знаний. С одной стороны, мы отмечаем огромный интерес людей к истории — как отечественной, так и мировой. Это касается разных вопросов — от древности до наших дней. Существует запрос на глубокое, системное понимание истории, а не только отдельных фактов, на понимание истории как явления. С другой — мы часто сталкиваемся с большим непрофессионализмом. Деятельность регионального отделения, которое возглавит Виктор Кокшаров, будет способствовать решению столь актуального вопроса, — рассказал профессор Редин.

Директор Института истории и археологии УрО РАН Игорь Побережников отметил важность поддержки и развития деятельности историков: «Историческая работа питает историческую память, определяет национальную и региональную идентичность».

Константин Могилевский призвал Свердловское отделение РИО работать над увеличением количества «бюджетников» в институтах истории.

Речь идет об участии Российского исторического общества в подходе к формированию бюджетных мест. Первое — это количество бюджетных мест по стране. Мы все заинтересованы, чтобы оно росло, а не уменьшалось. Второе — распределение бюджетных мест между высшими учебными заведениями. Оно происходит на основании конкурса, но всегда есть возможность корректировки и устранения недочетов. В этом и состоит компетенция Общества, — отметил г-н Могилевский.

Добавим, что внимание всех спикеров было приковано к 300-летию Екатеринбурга. Член президиума РИО, директор Института Российской истории РАН Юрий Петров рассказал о планах Общества на историческое событие:

Через два года город отметит 300 лет, это требует объединения всего профессионального сообщества в области истории. К этой дате будут изданы книги, энциклопедии, проведены научные конференции. Региональные отделения общества — это наши опорные базы, которые объединяют всех представителей исторического сообщества в стране — вузов, академического сообщества, музеев, архивов. Мы видим в таком объединении возможность полноценно раскрыть огромный научный и интеллектуальный потенциал. Главная задача общества — историко-просветительская. Мы занимаемся просвещением людей. Это касается и подготовки учебников для школ, и организации выставок к памятным датам, и разработки приоритетов научных исследований. Это очень большая и важная работа

Ранее DK.RU писал, что УрФУ вошел в топ-20 технических вузов страны по уровню зарплат выпускников 2015-2020 гг. Вуз расположился на 14 месте рейтинга. Молодые специалисты в IT-сфере из Уральского Федерального университета в среднем получают 110 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в рейтинг вошли еще три уральских вуза: ЮУрГУ, ЧелГУ и ТюмГУ.