Уральский миллиардер выиграл спор с Росприроднадзором на 3 млрд руб.

Надзорное ведомство обвинило завод олигарха в незаконном размещении отходов и причинении серьезного ущерба экологии. Однако оно не смогло этого доказать.

В 2019 г. Росприроднадзор обвинил ООО «Староцементный завод», принадлежащий уральскому бизнесмену Сергею Шмотьеву, в нарушении экологических норм. Нанесенный природе ущерб был оценен в 3 млрд руб.

Руководство завода не согласилось с мнением надзорного ведомства. Представители компании подчеркивали, что ряд протоколов, составленых в отношении предприятия на основе результатов проверки, исходят из недостоверных посылок и опираются на сомнительные экспертные выводы.

СЦЗ обжаловал заключения Росприроднадзора. Одно предписание ведомство отозвало из-за ошибок, допущенных проверяющими при составлении протоколов, четыре — исполнены СЦЗ, пять отменены судом. В апелляции и кассации решение Арбитражного суда Свердловской области было подтверждено, а жалобы Росприроднадзора остались без удовлетворения.

В апреле 2021 г. Росприроднадзор инициировал повторную проверку территории Староцементного завода с привлечением профильного специалиста в области почвоведения. Согласно заключению эксперта, предприятие не нанесло вреда экологии.

Ни о каком масштабном негативном вреде почве при рекультивации отработанного карьера не может идти и речи: почвы в таком карьере отсутствуют по определению, это невозможно, если учесть, что объект разрабатывался несколько десятков лет. Мы считаем некорректным возложение ответственности на юридическое лицо, которое никакого отношения к выработке советского периода не имело и занимается сейчас рекультивацией территории», — заявил директор «Староцементного завода» Андрей Земцов (цитата по kommersant.ru).

Ранее DK.RU подробно писал о споре Росприроднадзора со Староцементным заводом.

Напомним, что в июне выяснилось, что птицефабрика «Среднеуральская» (входит в агрохолдинг «Равис») готовит проект консервации объектов производства. Предприятие осталось без лицензии на использование технологического оборудования — оно не прошло экспертизу промышленной безопасности.