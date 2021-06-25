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Лотерея, выплаты, отстранение: как компании готовят сотрудников к обязательной вакцинации

Лотерея, выплаты, отстранение: как компании готовят сотрудников к обязательной вакцинации
Автор фото: Asian Development Bank. Иллюстрация: Flickr.com

Работодатели напоминают персоналу о требовании властей отстранять невакцинированных от работы, запрещают им командировки, но также обещают выплачивать премии тем, кто привьется в ближайшие недели.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Крупные российские компании начали рассылать сотрудникам уведомления об обязательной вакцинации от коронавируса. Как пишет Forbes, в X5 Group предупредили персонал о готовящейся вакцинации и к 15 июля разделят штат на три группы: сотрудники с прививкой и сертификатом, работники с противопоказанием к вакцине и те, кто не поставил прививку.

В компании пригрозили отстранять от работы невакцинированных сотрудников, без сохранения зарплаты, указав, что это «не право, а обязанность» компании. В пресс-службе заявили, что так исполняют постановление главного санврача Москвы и мэрии, которые требуют обеспечить обязательную вакцинацию работников торговли, и отказ от вакцинации может повлечь отстранение от работы без содержания.

Предупреждение об обязательной вакцинации разослало сотрудникам и руководство «Ростелекома», сказал источник издания на рынке. К отказавшимся от прививки обещают применить жесткие меры, но какие именно, не уточняется. Приказ о вакцинации по сотрудникам 24 июня разослал также оператор «Эр-Телеком»: непривитым сотрудникам, за исключением некоторых руководителей, запрещаются командировки и из Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы и Перми.

Совкомбанк пообещал каждому сотруднику бэк-офиса, который сделает прививку первым компонентом вакцины с 15 июня до 7 июля, выплатить премию в размере 10 тыс. руб. Всех вакцинированных также приглашают участвовать в лотерее с главным призом в 500 тыс. руб. В письме работникам банка не говорится о возможных санкциях для тех, кто отказался ставить прививку.

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом потребовал от организаций в Москве отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться, если у них нет для этого медицинских противопоказаний — такая позиция отражена в письме Роспотребнадзора, подчеркнули в штабе. 
 
Кроме того, с 12 июля рестораны в Москве можно будет посещать только по специальным QR-кодам, тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в последние полгода.

 

Автор: Андрей Пермяков
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